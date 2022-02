Es wird stürmisch in der zweiten Februarhälfte. Immer wieder sollen schwere Stürme auftreten. Das liegt laut Stefan "Wetterochs" Ochs daran, dass es einerseits noch intensive Tiefdruckbildungen des Winters gibt und andererseits aber die Erwärmung des Bodens durch die schon wieder höher stehende Sonne für einen stärkeren vertikalen Luftaustausch sorgt.

Dieser Luftaustausch bringt die heftigen Höhenwinde zum Boden herunter. Zudem zieht ab Mittwoch (16. Februar 2022) eine ganze Serie von Sturmtiefs vom Atlantik heran.

Stürmischer Februar: Regen, Böen und nur wenig Zwischenaufheiterungen

Am Montag (14. Februar 2022) und am Dienstag (15. Februar 2022) ist es wechselnd bis stark bewölkt. In der Nacht zum Dienstag soll es zeitweise regnen, ansonsten bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen an beiden Tagen etwas über 9 Grad, in der Nacht etwa bei 3 Grad. Am Mittwoch (16. Februar 2022) und in der Nacht zum Donnerstag (17. Februar 2022) wird es bedeckt und regnerisch, stürmische Böen inklusive.

Am Donnerstag kann mit Zwischenaufheiterungen gerechnet werden. Nur vereinzelt bilden sich Regenschauer, so der "Wetterochs". Die Temperaturen liegen bei etwa 10 Grad.

"Beim nächsten Tief am Freitag beginnen die Ergebnisse der Wettermodelle stärker zu streuen. Der britische Wetterdienst kommt mit einer Horror-Prognose für Norddeutschland daher: Verbreitet extreme Orkanböen mit 130 km/h. Beim deutschen ICON-Wettermodell sieht die Sache dagegen recht harmlos aus", schreibt Stefan Ochs abschließend in einer Pressemitteilung.