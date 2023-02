Noch vor wenigen Tagen glaubte man, der Frühling kommt: Zweistellige Temperaturen, die Sonne schien und man konnte es sich auch mal ohne Jacke auf der Terrasse bequem machen. Das hat laut Stefan Ochs, dem "Wetterochs", wieder ein Ende - hoffentlich nur vorübergehend.

Bis zum späten Freitagnachmittag soll es stark bewölkt bis bedeckt sein, mit einzelnen Regenfällen. Die Temperaturen liegen bei 10 Grad. Der Westwind ist anfangs nur sehr schwach, ab Freitagnachmittag gewinnt er an Stärke - zeitweise mäßig, mit starken Böen.

Schnee und Regen in Franken: Eine Kaltfront zieht über die Region

Am Freitagabend überquert uns von Norden her eine Kaltfront mit einem Niederschlagsband. Dabei fällt in der Fränkischen Schweiz und der Hersbrucker Schweiz Schnee, im übrigen Einzugsgebiet der Regnitz soll es regnen.

In der Nacht zum Samstag gibt es Schneeschauer und die Temperatur sinkt oberhalb von 400 Metern unter 0 Grad. Tagsüber treten am Samstag weitere Schneeschauer auf, die aber in tieferen Lagen teilweise mit Regen vermischt sind. Maximal 4 Grad im Regnitztal und 2 Grad auf den Jurahöhen. Der in Böen weiterhin starke Wind dreht auf Nordwest.

Mit nordöstlichen Winden Form von starken Böen fließt am Sonntag und Montag skandinavische Kaltluft zu uns. Diese ist mit Taupunkten nahe -10 Grad sehr trocken. Nennenswerte Niederschläge sind also nicht mehr zu erwarten.

Zur Wochen-Wende: Dauerfrost in höheren Lagen

Die von den relativ warmen Böden ausgehende Konvektion der Luft reicht zur Bildung von flachen Quellwolken, die die Sonne zeitweise verdecken. Maximal werden im Regnitztal 3 Grad erreicht, oberhalb von 500 Metern herrscht jedoch Dauerfrost.

Am Dienstag wandert die Kaltluft nach Südwesten weiter und führt über dem westlichen Mittelmeer zur Bildung eines Tiefs. Dadurch setzt in den Alpen Südföhn ein und bei uns schnellen die Temperaturen in höheren Luftschichten nach oben. Das hat zur Folge, dass etwa auf einer Höhe von 1500 Metern statt -10 Grad dann rund 3 Grad herrschen.

Derzeit sieht es nach sonnigem und trockenem Wetter aus, mit maximal 5 Grad am Dienstag und 8 Grad am Mittwoch. So hoch steht die Sonne eben doch noch nicht.

Auch sollen die tiefsten Temperaturen des Vorhersagezeitraums mit minimal -6 Grad in 2 Metern Höhe und -9 Grad in 5 Zentimetern Höhe erst in der Nacht zum Mittwoch auftreten.