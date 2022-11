Ab Mitte der Woche hat ein Tief ganz Franken fest in seiner Hand. Laut dem Wetterexperten Stefan Ochs bedeutet das vor allem: Regen, Regen, Regen - und zwar am "Mittwochmorgen, am Donnerstagvormittag und am Freitag ganztägig". Die Temperaturen gehen dabei aber nicht wirklich in den Keller und stehen durchgehend um die 10 Grad Celsius. Höchstens in der Nacht auf Donnerstag sinkt das Thermometer auf drei Grad bei Nebel.

Damit bleibt fast ganz Franken von einer knackigen Kaltfront verschont, die von Russland über Polen nach Norddeutschland rollt. Aber nur fast, denn: "im nordöstlichen Oberfranken kann es am kommenden Wochenende zu Schneefällen kommen", wie der Wetterochs prognostiziert.

Kommt der Schnee? Vielleicht, aber nur für ein paar Auserwählte

Im Rest der Region bleibt es am Wochenende hingegen weitgehend mild, mit Temperaturen um die acht Grad. Nur in der Nacht wird es kühler mit maximal vier Grad Celsius. So erwartet die meisten Franken eher gelegentlicher Regen, statt verschneite Winter-Romantik.

Extrem-Prognosen für das Wochenende erteilt Stefan Ochs eine Absage, denn es "sieht also alles nicht so besonders spannend aus". Kältere Modellberechnungen mit ordentlich Schnee und Frost hält der "Wetterochs" für sehr unwahrscheinlich.

Und auch für die kommende Woche sieht der Meteorologe aus Herzogenaurach kaum Veränderung. Es wird "eine südliche Höhenströmung erwartet, mit der milde Luftmassen nach Mitteleuropa geführt werden. Dabei kann es ab und zu mal regnen." Bei schwachen Winden können sich bodennah aber auch tiefere Temperaturen halten.

