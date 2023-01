Die Abkühlung hält sich nach Angaben des Meteorologen Stefan "Wetterochs" Ochs für diese Jahreszeit in Grenzen. Der momentan milde Wetter-Trend setzt sich fort und auch weiterhin sieht es nicht nach einem plötzlichen Wintereinbruch aus.

Von Donnerstag bis Samstag werden sehr milde Luftmassen herangeführt. Es ist wechselnd bis stark bewölkt, mit einzelnen Regenfällen. Die Temperaturen liegen recht gleichmäßig bei 8 Grad. Der zeitweise mäßige und in Böen auch starke bis stürmische Wind weht aus Südwest. Der Deutsche Wetterdienst hat für mehrere fränkische Regionen Unwetterwarnungen herausgegeben.

Lang anhaltende Regenfälle erwartet: Temperaturen steigen weiter

Am Sonntag überquert Franken gegen 10 Uhr eine Kaltfront mit ihrem Regenband. Vor der Front steigen die Temperaturen kurzzeitig auf 11 Grad. Hinter der Front sinken die Temperaturen am Nachmittag auf 4 Grad. Dabei ist es dann stark bewölkt, mit einzelnen Regenschauern.

Vor der Kaltfront gibt es am Sonntagmorgen in höheren Luftschichten sehr hohe Windgeschwindigkeiten. Zu der Zeit wird aber noch Warmluft herangeführt, die stabil über die kalten Böen strömt. "Mehr als stürmische Böen Beaufort 8 aus Südwest in Gipfellagen dürfte es da nicht geben", sagt Ochs voraus. Anschließend soll Kaltluft kommen und zu Turbulenzen führen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Höhenwinde wieder deutlich schwächer und es gibt dann wohl nur starke Böen aus West.

Zu Beginn der nächsten Woche fließen dann kältere Meeresluftmassen vom nördlichen Nordatlantik zu uns. Es ist wechselhaft, mit Niederschlägen, die in Form von Schnee, Schneeregen oder Graupel fallen. Unterhalb von 400 Metern kann sich bei dieser Wetterlage in der Regel keine Schneedecke halten und in diesem Fall sind ja auch die Böden noch relativ warm.