Viel Schnee und Dauerregen bestimmten das Wetter in den vergangenen Tagen. Deshalb war die Sorge groß: Müssen wir mit Hochwasser rechnen? Wetterexperte Stefan Ochs gibt da vorsichtige Entwarnung - denn der Schnee in den Höhenlagen taut langsamer als gedacht: "Das Ablaufen des Schmelzwassers verteilt sich also auf einen längeren Zeitraum und so sind - zumindest bis jetzt - keine größeren Überflutungen aufgetreten"

Insgesamt scheint sich die Wetterlage am Wochenende zu beruhigen. "Am Samstag herrscht Hochdruckeinfluss. Es ist wechselnd bewölkt mit zunehmenden Zwischenaufheiterungen", prognostiziert der "Wetterochs" für den Samstag. Der letzte Regen dürfte Richtung Süden abziehen. Es bleibt mit maximal vier Grad Celsius aber recht kalt in Franken.

Winterintermezzo am Sonntag - danach schönes Hochdruckwetter

Am Sonntag bringt ein Tief den Winter wohl nochmal kurz zurück. "Wahrscheinlich bringt uns dieses Tief am Sonntagnachmittag länger anhaltende Schneefälle und da die Böden noch kalt sind von der vorangegangenen Nacht, dürfte der Schnee auch überall liegen bleiben (bis maximal 5 cm)", so Stefan Ochs. Ob die Schneefälle aber tatsächlich kommen, ist noch nicht sicher. Andere Modelle würden "außer ein bisschen Gekrümel" keine größeren Niederschläge zeigen.

Schon Anfang der kommenden Woche ist dieses Tief Geschichte und ein Hoch macht sich in der Region breit - und dieses sorgt laut dem Experten aus Herzogenaurach für "ruhiges und niederschlagfreies" Wetter. Es bleibt aber weiterhin knackig kalt: "Am Tag bis +3 Grad, nachts bis unter -10 Grad".

