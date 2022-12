"Ein Gewusel aus schwachen Tiefs und Hochs" bestimmt laut dem Wetterexperten Stefan Ochs das Wetter in Franken. Spannender wird es dadurch aber nicht am fränkischen Himmel - "Viel ist bei unserem Wetter nicht los", meint der "Wetterochs".

Alles wie gehabt also. Die Woche startet dicht bedeckt, mit zeitweisen leichten Niederschlägen. So bleibt es mindestens bis Mittwoch. Dabei kommt vor allem Regen vom Himmel herunter, nur in höheren Lagen wird Schnee daraus. "Bei der Schneehöhe kommen die Wettermodelle auf maximal zwei Zentimeter in den höheren Lagen der Fränkischen Schweiz", erläutert Stefan Ochs.

Nur wenig Schnee in tiefen Lagen - dafür aber frostige Temperaturen

Die Temperaturen gehen ab Montag langsam aber stetig in den Keller. Zeigt das Thermometer am Wochenanfang noch fünf Grad Celsius an, sinkt der Wert im Laufe der ersten Wochenhälfte auf drei Grad. In höheren Lagen bewegen sich die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt.

Noch knackiger wird es dann in der zweiten Wochenhälfte. "Mangels Wind kühlt die Luftmasse bei uns vor Ort wegen der langen Nächte aber auch zunehmend ab. Daher bewegen wir uns in höheren Lagen in Richtung Dauerfrost und im Regnitztal werden +2 Grad nicht mehr überschritten", meint der "Wetterochs".

Ob es gegen Ende der Woche auch noch Niederschläge geben wird, das möchte der Wetterexperte aus Herzogenaurach noch nicht beschwören. Weiter oben kann es laut Stefan Ochs durchaus stärkere Schneefälle geben, aber "in tieferen Lagen wird die Landschaft wohl nur zeitweise angezuckert sein."