Das Wetter in Franken wird in den nächsten Tagen zunächst ruhig, dann niederschlagsreich. Das prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach.

Dem "Wetterochs" zufolge herrscht am Sonntag (10. Januar 2021) und Montag herrscht ruhiges Hochdruckwetter. Zumindest zeitweise sollte es "sonnige Lücken" in der tiefen Wolkendecke geben.

Franken-Wetter: In der Nacht zum Montag bis zu minus zwölf Grad

Am Tag steigen die Temperaturen auf bis zu einem Grad plus, in der Nacht zum Montag fallen sie je nach Schneehöhe auf minus sechs bis minus 12 Grad. Der schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.

Am Dienstag (12. Januar 2021) überqueren die Ausläufer eines großen Skandinavientiefs die Region. Laut Ochs sei mit ergiebigen Schneefällen zu rechnen. Die kräftigen Niederschläge könnten nachmittags unterhalb von 400 Metern von Schnee in Regen übergehen. Dabei steigen die Temperaturen im Regnitztal von minus 2 Grad am Morgen auf plus 1 Grad am Nachmittag. Oberhalb von 500 Metern herrscht Dauerfrost. In höheren Lagen gibt es 15 Zentimeter, in tiefen Lagen nur 5 Zentimeter Neuschnee.

Am Mittwoch und Donnerstag zieht das Zentraltief nach Polen. Franken liegt dann im Bereich intensiver Temperaturgegensätze zwischen kalter Luft im Nordosten und milder Luft im Südwesten. Ochs: "Starker Schneefall bei um oder unter 0 Grad ist bei so einer Wetterlage ebenso möglich wie Dauerregen bei plus 7 Grad." Dabei werde die Luftmassengrenze auch nicht statisch liegen bleiben, sondern sich hin- und herbewegen, so dass die Niederschlagsart durchaus mehrfach zwischen Schnee und Regen hin und her wechseln könne. Für eine genauere Prognose sei es aber noch zu früh.

Hochspekulativ sei gar die weitere Entwicklung ab Freitag: Minus 20 Grad kalte Szenarien mit Luft aus Russland sei ebenso denkbar wie milde Entwicklungsvarianten mit Temperaturen um plus 5 Grad.