Das Wochenende startete mit sonnigem Wetter in Franken, am Samstag (22. April 2023) kletterten die Temperaturen auf bis zu 23 Grad.

Doch am Abend soll bereits ein Kälteeinbruch kommen, erklärt der Experte Wetterochs.

Wetter in Franken - so soll es die nächsten Tage weitergehen

Am Samstagabend erreiche uns eine Kaltfront, teilt der Wetterochs mit. Weil die vorgelagerte warme Luftmasse aber nur wenig Wasserdampf enthalte, "wird da nicht so viel passieren". Anschließend ziehe die Front nur langsam nach Osten weiter. In der Nacht zum Sonntag (23. April 2023) gebe es dann einzelne Regenfälle. Am Sonntagmorgen sei es anfangs bewölkt und es könne nach wie vor leichter Regen fallen. Ansonsten käme von Nordwesten her die Sonne heraus und am Nachmittag sei es überall freundlich und trocken, so der Wetterexperte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 Grad in Hersbruck, 18 Grad in Nürnberg und 19 Grad in Bamberg. Der schwache Wind drehe langsam von Südost auf Südwest.

Am späten Sonntagabend überquere uns dann wieder eine Kaltfront mit Regenfällen und Gewittern. Am Montag (24. April 2023) ströme mit starken Westwinden kühlere Luft zu uns. Es sei wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern bei maximal 14 Grad. Am Dienstag (25. April 2023) gebe es in höheren Luftschichten eine deutliche Abkühlung. Zahlreiche Schauer und kurze Gewitter seien möglich. Die Temperaturen erreichen an diesem Tag maximal 11 Grad. Der in Böen weiterhin starke Wind dreht auf Nordwest. Am Mittwoch (26. April 2023) bleibe es kühl, aber die Regenwahrscheinlichkeit gehe zurück.

In der zweiten Hälfte der nächsten Woche herrsche unbeständiges, aber allmählich auch wieder wärmeres Wetter in Franken bei maximal 20 Grad. In den Nächten zum Mittwoch und zum Donnerstag (27. April 2023) müsse allgemein mit Boden- und in ungünstigen Lagen auch mit leichtem Luftfrost gerechnet werden.

