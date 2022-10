Laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs (der "Wetterochs") kommt es am Montag (24. Oktober 2022) zu kräftigen Regenfällen und Gewittern, weil eine Kaltfront Franken überquert. Ab Mittag soll es wechselnd bis stark bewölkt sein und es kann zu einzelnen Schauern kommen. Zudem weht ein frischer Süd- bis Südwestwind.

Von Dienstag bis kommenden Samstag wird es wohl für diese Jahreszeit außergewöhnlich warm bleiben. Es bleibt dabei wechselnd bewölkt, mit längeren Zwischenaufheiterungen. Am Dienstag und Mittwoch ziehen noch einzelne Regenschauer über die Region, danach sollte es trocken bleiben. Die Temperaturen können maximal 18 bis 20 Grad betrafen.

Ein Mix aus Sonne und Wolken: Auch Regen bleibt nicht aus

Die Wettermodelle erwarten weiterhin milde Nächte mit minimal 7 Grad in zwei Metern Höhe und 4 Grad in fünf Zentimetern Höhe über dem Boden. Aber: "Hier kann es eben doch Überraschungen geben", erklärt der Wetterochs, sodass sich bei längerem Aufklaren in Senken Kaltluft ansammelt und leichter Bodenfrost auftritt.

Anschließend streuen die Ergebnisse der Wettermodelle ziemlich stark. Es könnte so warm weitergehen, aber die Möglichkeit des Beginns einer kälteren Phase ist ebenfalls gegeben.