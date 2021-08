Wie wird das Wetter in dieser Woche? Die Gewitter sind am Sonntagabend (15.08.2021) etwas weiter nach Norden vorangekommen als erwartet. Ein besonders kräftiges Exemplar zog über Fürth und den Norden Nürnbergs, wo am Flughafen Sturmböen Beaufort 9 (84 km/h) registriert wurden.

Mittlerweile hat sich die Wetterlage umgestellt, wie der Wetterexperte Stefan Ochs mitteilt.

Wetter in Franken: Das komm diese Woche auf uns zu - Frühherbst klopft an

Bis einschließlich Mittwoch wird am Rande eines kräftigen Tiefs mit Kern über Südschweden kühle Nordatlantikluft zu uns geführt. Es ist wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Regenschauer beziehungsweise in der kommenden Nacht zum Dienstag regnet es auch ein bisschen länger anhaltend. Die Temperaturen sinken zunächst weiter. Nach 23 Grad heute werden morgen am Dienstag nur noch 19 Grad erreicht, bevor es dann am Mittwoch wieder 1-2 Grad aufwärts geht. Der zeitweise mäßige und in Böen starke Wind weht aus West.

Am Donnerstag und Freitag liegt ein schwacher Keil des Azorenhochs bei uns. Der Westwind ist nur noch schwach. Die Wetterbesserung geht aber ansonsten nur zögerlich vonstatten, weil bei uns eine Luftmassengrenze liegt (im Norden kühl, im Süden warm), deren Wetterwirksamkeit von dem schwachen Hoch nicht ganz unterdrückt werden kann. Voraussichtlich ist es wechselnd wolkig mit vereinzelten Schauern bei maximal 22 beziehungsweise 24 Grad.

Die Tiefsttemperaturen liegen in der nächsten Zeit bei 12 Grad, also etwas höher als bisher angenommen. Da verhindern Wind und Wolken eine stärkere nächtliche Abkühlung.

Am Samstag wird es wahrscheinlich 25 Grad warm und eventuell setzt sich diese Erwärmung am Sonntag noch fort (29 Grad). Verursacht wird dieser Temperaturanstieg vom nächsten heranziehenden Atlantik-Tief, das heißt der Beginn einer längeren Schönwetterperiode ist das nicht. Der Frühherbst scheint auf dem Weg zu uns zu sein.

Auch interessant: Wetter-Prognose für Herbst 2021 - folgt nach dem verregneten Sommer die große Dürre?