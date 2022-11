Bisher war der November eher durchschnittlich und stellenweise sogar recht warm. Schenkt man einer aktuellen Prognose Glauben, könnte das am kommenden Wochenende ein Ende haben - mit Schnee und knackigen Minusgraden. Doch wie wahrscheinlich ist ein baldiger Wintereinbruch? Wetterexperte Stefan Ochs ist da skeptisch.

Am Montag ist jedoch von Winter noch nichts zu spüren. Denn da scheint noch einmal ordentlich die Sonne in Franken und es bleibt trocken. Vorerst dominiert nämlich noch ein Hoch über der Ostsee das Wetter in der Region. So startet die Woche auch mit 14 Grad Celsius.

Abkühlung zum Wochenende - kommt der Wintereinbruch?

Schon am Dienstag kippt es aber etwas. "Die zum Stillstand kommenden Tiefausläufer bringen uns von Dienstag bis Donnerstag einen überwiegend stark bewölkten bis bedeckten Himmel mit einzelnen Regenfällen", erläutert Wetterspezialist Stefan Ochs. So klettert das Thermometer auch nicht mehr über die 10 Grad, wobei es aber auch nicht kälter als fünf Grad wird.

Am Wochenende könnte es dann schließlich zapfig werden. Laut dem "Wetterochs" liegt die Betonung aber auf "könnte". "Die Ensemble-Prognosen des ECMWF-Modells haben auch einen kleinen Ausreißer nach unten im Programm und zwar mit einer Tiefsttemperatur von -17 Grad am nächsten Sonntag. Es gibt also eine Entwicklungsvariante, bei der es am nächsten Wochenende deutlich kälter wird und sich eine Schneedecke bildet", so der Meteorologe. Diese Variante sei aber "sehr unwahrscheinlich".

Vielmehr bleibt es laut Stefan Ochs auch am Wochenende durchschnittlich für den November, auch wenn sich kalte Luft aus dem Nordosten bemerkbar macht. "Bei windschwachen und häufig bewölkten Verhältnissen ohne nennenswerte Niederschläge liegen die Temperaturmaxima bei 7 und die Minima bei 2 Grad", heißt die Prognose.

