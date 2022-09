Die kommenden Herbsttage werden etwas goldener. Das prognostiziert der Wetterexperte Stefan Ochs für diese Woche. Gleichzeitig warnt der "Wetterochs" aber: Pullover und Jacke sollte man nicht wieder in den Schrank räumen.

Am Dienstag ist laut dem Meteorologen Stefan Ochs in Franken noch der ein oder andere Regenschauer zu erwarten. Die gute Nachricht ist aber: "Die Zufuhr von Polarluft lässt nach." Und auch die ungemütlichen Nordwestwinde sollten sich damit verabschieden.

Diese Woche heiter bis wolkig - dafür aber knackig kühl

Ab Mittwoch feiert die Sonne dann ihr kurzes Comeback und richtig goldene Tage stehen uns bevor. Bis Samstag bestimmt ein Hoch das Wetter über Franken und sorgt nach Auflösung von Frühnebelfelder für ein heiteres und nur leicht wolkiges Wetter.

Stefan Ochs warnt jedoch: "Die Septembersonne vollbringt keine Wunder mehr." Das Thermometer dürfte bis Freitag nicht mehr als 15 Grad Celsius anzeigen. In den Nächten liegen die Temperaturen sogar um die knackigen 0 Grad. "Geringer Bodenfrost kann auch in normalen Lagen auftreten", prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs. In ungünstigen Lagen sei sogar Luftfrost möglich.

Am Samstag weht dann eine Tiefdruckrinne etwas wärmere Luft aus Frankreich nach Franken, da sind laut dem Wetterochs sogar 20 Grad drin. Gleichzeitig kündigt sich aber das Schmuddelwetter wieder an. Am Sonntag sind die ersten Schauer möglich - und das Regenwetter könnte uns auch in der kommenden Woche erhalten bleiben.