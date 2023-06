Glaubt man den Prognosen des "Wetterochs" (Stefan Ochs), dann wird der Sommer für kurze Zeit von einem "Kaltlufttropfen" unterbrochen. Das kommende Wochenende soll demnach regnerisch, gewittrig und kühler werden.

Am Südrand eines Hochs mit Schwerpunkt über Finnland wandert ein sogenannter Kaltlufttropfen von Russland kommend nach Westen. Während man diesen Kaltlufttropfen auf den Bodenwetterkarten nicht sieht, ist er auf den Höhenwetterkarten als kreisrundes Tief zu erkennen.

Kalte Luft kommt von Russland nach Franken: Die Woche soll jeden Tag etwas kühler werden

In Franken macht sich das von Montag (12. Juni) bis Mittwoch (14. Juni) durch die Zufuhr trockener und etwas kühlerer Luft bemerkbar. Es ist sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen gehen von 26 Grad am Montag auf 23 Grad am Mittwoch zurück. Der Ostwind ist tagsüber in Böen frisch bis stark.

Weil der Kaltlufttropfen als Höhentief im Gegenuhrzeigersinn umströmt wird, lenkt er feuchte Balkan-Luft bis Mittwoch nach Polen und dann bis Donnerstag weiter über Norddeutschland auch zu uns nach Süddeutschland.

Daher ist von Donnerstag (15. Juni) bis Samstag (17. Juni) wechselnd bewölkt, mit Schauern und Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 Grad. Der von Gewitterböen abgesehen nur noch schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen. Die Nächte werden vorübergehend frischer, mit tiefsten Temperaturen von 7 Grad in der Nacht zum Mittwoch.

Prognose auf längere Sicht: Wie geht es weiter im Juni?

Zugleich macht sich am nächsten Wochenende heiße Luft aus Nordafrika im Mittelmeerraum breit. Dadurch beginnt dort die hochsommerliche Trockenperiode. Dem Wetterochs zufolge, kann man "die Umstellung vom Frühsommer zum Hochsommer" beobachten.