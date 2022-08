Kommt jetzt die lang ersehnte Abkühlung mit ordentlich Regen? Der Frankenwetter-Experte Stefan "Wetterochs" Ochs gibt da eine eher durchwachsene Prognose. Das Blatt kann sich zu Beginn der kommenden Woche aber noch deutlich wenden.

Tatsächlich spricht Stefan Ochs von einem sogenannten Kaltlufttropfen, der ab Freitag aus Österreich her im Anmarsch ist und Franken immerhin streift. Die Auswirkungen dieses Höhentiefs auf Franken sind laut dem Wetterexperten aber eher überschaubar. "Das vorübergehende Absinken der Frostgrenze von 4000 auf 3000 Meter bleibt wegen der sehr trockenen Luft folgenlos", erläutert der "Wetterochs".

Hoch über Norddeutschland - Warme Tage und kühle Nächte in Franken

Zumindest bis Sonntag ist für das Frankenwetter ein Hoch viel wichtiger, das derzeit durch den hohen Norden Deutschlands zieht, genauer gesagt von der Nord- zur Ostsee. Laut Stefan Ochs sorgt es hier für ein heiteres und trockenes Wetter mit lockerer Bewölkung. Die Tageshöchsttemperaturen würden bei knapp 30 Grad liegen, verrät der Wetterfachmann aus Herzogenaurach, und würde am Samstag und Sonntag auf 30 bis 34 Grad steigen.

All jene, die sich endlich eine Abkühlung herbeisehnen, dürften an diesem Wochenende nicht leer ausgehen. "Der Ostwind ist tagsüber in Böen gelegentlich frisch bis stark", prognostiziert der Stefan Ochs für die kommenden Tage: "In den Nächten kühlt es recht kräftig ab, mit Temperaturminima von 13 bis 8 Grad."

Beim Regen ist Stefan Ochs aber eher skeptisch, vor allem bei seinem Ausblick auf die kommende Woche. Da löst ein ausgedehnter Tiefdruckkomplex das für Franken dominierende Hoch ab. "Das bedeutet nun aber nicht automatisch, dass dann auch gleich der große Regen kommt", meint der "Wetterochs" und fügt hinzu, dass der Schuss sogar nach hinten losgehen dürfte. Ein Teiltief mit Kern bei Irland dürfte nämlich bis zu 35 Grad warme Luft in Richtung Franken lenken. Nichtsdestotrotz sprechen viele weitere Entwicklungsvarianten für ergiebige Regenfälle in unseren Breiten.