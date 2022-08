Heute am Mittwoch (24. August) und morgen am Donnerstag (25. August) ist es heiter bis wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei knapp 30 Grad. Der in Böen tagsüber gelegentlich frische Wind weht aus Ost, berichtet der "Wetterochs", Stefan Ochs.

Auch am Freitag (26. August) ist es zunächst wieder heiter bis wolkig und trocken, mit Temperaturen bis 30 Grad. Am späteren Nachmittag überquert uns dann aber von Westen her eine Konvergenzzone. "Eine Zone tiefen Luftdrucks, in der die Luft zusammenströmt und aufsteigt", erklärt der Wetterochs. Dabei kommen einzelne Schauer und Gewitter auf. Der von Gewitterböen abgesehen nur schwache Wind dreht von Ost auf West.

Kaltfront am Wochenende? Schauer und Gewitter im Anmarsch

Das Wetter am Samstag (27. August) wird geprägt von einer Kaltfront, die uns von Nordwesten her überquert. Eigentlich ist diese Front nur recht schwach ausgeprägt, aber die Luft soll sehr feucht sein. Daher gibt es viele Wolken und auch einige Regenschauer und Gewitter. Mangels Sonnenschein werden wohl nur noch maximal 21 bis 24 Grad erreicht werden. Der schwache Wind weht aus Nordwest.

Am Sonntag (28. August) und Montag (29. August) baut sich bei uns ein Hoch auf. Voraussichtlich ist es heiter bis wolkig und trocken, mit Höchsttemperaturen nahe 25 Grad. Sicher ist das aber noch nicht, eventuell zieht die Front mitsamt Wolken und Regen nur zögerlich nach Südosten ab. Die Nächte sind mild mit Tiefsttemperaturen nahe 15 Grad.

