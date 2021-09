Wetter in Franken: Mit was können wir rechnen?

Mit was können wir rechnen? Regen, Sonne und Bodenfrost - diese Woche ist alles dabei

- diese Woche ist alles dabei Am Wochenende 25 Grad möglich

Wie wird das Wetter in dieser Woche? Stefan Ochs, der Wetterochs, hat uns eine Prognose mitgeteilt. Von Regen bis Sonnenschein können wir mit allem rechnen.

Wetter in Franken: So wird die Woche - Bodenfrost und 25 Grad

Am Mittwoch bestimmt ein Sturmtief mit Kern über der Nordsee unser Wetter. Regen fällt am ehesten mal am Morgen und am späteren Nachmittag. Zwischenaufheiterungen sind über Mittag am wahrscheinlichsten. Es können bis zu 17 Grad werden, erläutert Wetterexperte Stefan Ochs.

Anschließend baut sich ein Zwischenhoch auf, das am Donnerstag und Freitag unser Wetter bestimmt. Es ist wolkig bis heiter und trocken. Die Höchsttemperatur beträgt 15 beziehungsweise 18 Grad.

Die Nacht zum Freitag wird kalt. Die MOSMIX-Prognosen für Nürnberg zeigen -3 Grad Bodenfrost. Außerhalb solcher ländlichen Täler dürften die Temperaturen aber auch in Bodennähe noch knapp positiv bleiben. Am Wochenende sind die Nächte dann wieder deutlich milder.

Am Samstag und Sonntag haben wir es mit einem kräftigen Tiefdrucksystem über Großbritannien zu tun, das an seinem Ostrand Warmluft zu uns lenkt. In höheren Luftschichten steigen die Temperaturen markant an. Ob sich das auch in tiefen Schichten so bemerkbar machen wird, ist noch offen. Das hängt davon ab, ob die Sonne öfter scheinen wird oder ob Wolkenfelder mit etwas Regen überwiegen werden. Je nachdem werden 17 bis 25 Grad erreicht.

