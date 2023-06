Zum Anfang der neuen Woche ist in Franken heiß-schwüles Tropenwetter angesagt - und es soll ordentlich krachen. "Von Montag bis Mittwoch bestimmen schwülwarme Luftmassen unser Wetter. Wegen des hohen Wasserdampfgehaltes der Atmosphäre muss mit örtlichen Unwettern gerechnet werden", prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs. Wo und wann die Gewitter letztlich zuschlagen, das ließe sich noch nicht hervorsagen, schickt der "Wetterochs" hinterher. Diese könnten aber umso heftiger werden - der Wetterexperte prognostiziert Blitz, Donner und Hagel.

Der Meteorologe aus Herzogenaurach rechnet mit Temperaturen um die 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht aber davon aus, dass das Quecksilber in den kommenden Tagen noch weiter steigen wird. Wirft man einen Blick auf die Hitzekarte des DWD, so ist ganz Franken tiefviolett. Vor allem am Dienstag wird in der gesamten Region eine extreme Wärmebelastung erwartet

Tropenwetter in Franken - DWD warnt vor Hitze

Laut den Experten dürfte vor allem die gefühlte Hitze vielen Menschen zu schaffen machen. "Am Dienstag und Mittwoch weiten sich die Gebiete mit einer gefühlten Temperatur von über 34 °C auf größere Gebiete im Süden, Osten und in der Mitte aus. Die Schwüle nimmt nochmal etwas zu, sodass zur Lufttemperatur teilweise 2 bis 3 Grad aufgeschlagen und damit vereinzelt gefühlte Temperaturen bis 37 °C erreicht werden", heißt es auf der Webseite des Wetterdienstes.

Wem das definitiv zu heiß ist, der kann sich aber in der zweiten Wochenhälfte auf eine Abkühlung freuen. Diese deutet sich schon am Mittwoch an. "In der Nacht zum Mittwoch überquert uns wahrscheinlich eine Schauer- und Gewitterzone. Tagsüber ist es dann am Mittwoch wolkig bis heiter mit nur ganz vereinzelten Schauern. Die Höchsttemperaturen gehen etwas zurück auf 29 Grad", so Stefan Ochs. Bevor die Kaltfront aber bei uns ankommt, schiebt sie noch einmal heiße Luftmassen vor sich her. Am Donnerstagvormittag sind somit noch einmal Temperaturen über 30 Grad möglich.

"Am Donnerstag erreicht uns im Tagesverlauf eine Kaltfront in Begleitung teilweise heftiger Gewitter. Bei manchen Wettermodellen kommt diese Kaltfront schon am Morgen, dann werden anschließend tagsüber nur noch 24 Grad erreicht. Auf jeden Fall ist es hinter der Kaltfront am Freitag kühler: Wechselnd bewölkt, vereinzelte Schauer, maximal 23 Grad, ein in Böen frischer Westwind", so Stefan Ochs. Je nach Sonnenscheindauer sind sogar Temperaturen unter 20 Grad möglich.

Lange dauert das kühle Intermezzo aber nicht an. Schon am Samstag klettert das Thermometer laut dem "Wetterochs" wieder über die 30 Grad Celsius. Und auch die Schwüle dürfte dann wieder zurückkommen.

Vorschaubild: © Rolf Vennenbernd/dpa