Alle Sonnenanbeter sollten die kommenden Tage noch genießen. Denn schon ab Mitte der Woche könnte sich der Herbst melden - und das nicht gerade mit seinen Schokoladenseiten. Da darf man sich dann schon einmal fragen: War es das schon mit dem Altweibersommer?

Erst Hitze, dann Blitze - und ein ordentlicher Temperatursturz. So dürfte sich laut Wetterexperte Dominik Jung die laufende Woche entwickeln. Vor allem der Montag wird noch einmal knackig heiß, doch schon am Mittwoch heißt es dann Abschied nehmen vom Hochsommer. "Die Wetterlage stellt sich um, es kippt nun Richtung Vollherbst! Ab Donnerstag immer frisch und nasser." Das heißt: Den Sonnenschirm kann man erst einmal wegpacken, dafür hat der Regenschirm Hochkonjunktur.

Tief über Irland: Erst warme Luft, dann ordentliche Abkühlung

Dem Wetter-Spezialisten Stefan Ochs liegt das an einem Tief, das derzeit von Irland in Richtung Osten wandert. Am Montag und Dienstag würde es noch trockene Warmluft nach Franken lenken, erläutert der "Wetterochs". Aber: "Von Mittwoch auf Donnerstag überquert uns die Kaltfront des Tiefs. Am Mittwoch erst Sonnenschein und noch einmal bis 28 Grad, dann aufkommende Gewitter. Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Schauern bei nur noch 22 Grad." Am Freitag und Samstag klettert laut Stefan Ochs das Thermometer nicht mehr über 20 Grad, in den Nächten kann es sogar auf neun Grad runterkühlen.

Doch es wird nicht nur kühl, sondern auch ordentlich nass. Erste Schauer und Gewitter kündigt Meteorologe Dominik Jung schon für die Nacht auf Dienstag an. Laut den derzeitigen Prognosen kommt es mit der Abkühlung aber noch dicker: "Auch der Mittwoch ist schwülwarm und gewitterig mit Unwetterpotenzial. Es kommt zu Starkregen, Sturmböen und Hagel. Ab Donnerstag geht es nass weiter." Regional könnten sogar bis zu 100 Liter Regen oder sogar mehr fallen, so Jung.

Auch wenn wir vielleicht etwas wehmütig auf die regnerischen Tage schauen, dürfte sich jemand anders ordentlich freuen: die Natur. Laut Dominik Jung wäre das Regenwetter "ein echter Segen und zumindest eine Eindämmung der extremen Dürre und Trockenheit." Beenden dürften die Niederschläge die Rekord-Dürre zwar nicht, meint der Wetter-Spezialist, aber sie könnten sie immerhin nachhaltig lindern.

Kommt der Altweibersommer? Bange Blicke in Richtung Atlantik

Abschließend bleibt die Frage, ob wir am Ende doch noch in den Genuss eines schönen Altweibersommers kommen. Der "Wetterochs" hält sich mit Optimismus zurück: "Die Prognosen für den nachfolgenden Zeitraum bis 20. September zeigen dann weitere Niederschläge bei Temperaturen, die der Jahreszeit entsprechen", meint er lapidar für die Zeit bis Ende des Monats. Auch Dominik Jung rät erst einmal die Regenjacke auszupacken. Wie es dann wird, hängt in den Augen des Meteorologen ganz von der Entwicklung der Hurrikan-Saison über dem Atlantik ab: "Etliche ex-Tropenstürme ziehen nun auf den Nordatlantik und können dort auch unser Wetter ordentlich beeinflussen. Da stehen spannende Zeiten an! "