Die gute Nachricht zuerst: So heiß wie zum Wochenstart wird es erst einmal nicht mehr in Franken - zumindest nicht dauerhaft. "Am Mittwoch ist es wolkig bis heiter. Einzelne Schauer oder Gewitter treten eher in der ersten Tageshälfte auf. Maximal werden 28 Grad erreicht", erklärt Wetterexperte Stefan Ochs. Dabei bleibt es aber weiterhin sehr schwül.

Am Donnerstag bäumt sich die Hitze zunächst noch einmal auf. Eine Kaltfront aus Süden drückt laut dem "Wetterochs" heiße Luft zu uns - Temperaturen von bis zu 36 Grad sind bis zum Mittag möglich. Dann kommt aber der Umsturz, wie Stefan Ochs prognostiziert: "Anschließend beeinflusst uns dann am späteren Nachmittag und am Abend die Kaltfront. Erkennbar ist dies an einem Sprung der Windrichtung auf West. Von den Labilitätsparametern her besteht dabei die Gefahr von sehr heftigen Gewittern (Orkanböen, Hagel)." Aktuelle Unwetterwarnungen findest du übrigens hier.

Tropenhitze findet ein Ende - deutliche Abkühlung am Freitag

Eine ordentliche Abkühlung erwartet uns dann am Freitag. "Stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen, maximal nur 18 bis 19 Grad", deutet der Wetterexperte aus Herzogenaurach an. Immerhin, der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist bei den Temperaturen etwas optimistischer. Tagsüber sollen die Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad demnach liegen. Auch soll es laut dem DWD nicht mehr ganz so kräftig krachen wie in den vergangenen Tagen, auch wenn Stefan Ochs zufolge ein "in Böen starker bis stürmischer Nordwestwind" zu erwarten ist.

Ruhiger wird es schließlich am Wochenende. "Am Samstag und Sonntag herrscht ruhiges Hochdruckwetter. Es ist heiter bis wolkig und niederschlagsfrei", so der "Wetterochs". Und mit maximal 28 Grad ist auch keine tropische Hitze mehr zu erwarten. Einen Trend für die kommende Woche wagt der Meteorologe ebenfalls - und geht von einer weiteren Kaltfront mit Maximalwerten von rund 25 Grad aus.

Vorschaubild: © Thomas Warnack (dpa)