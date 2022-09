Die Woche wird durchwachsen in Franken - denn das Wetter hat alles im Petto: Wolken, Regen, Sonnenschein und ein bisschen Frost. Das prognostiziert zumindest Wetterexperte Stefan Ochs. Damit zieht der Herbst endgültig ein in unsere Breiten.

Der Montag bleibt laut dem "Wetterochs" nach einem durchnässten Ausklang des Wochenendes weitgehend trocken - zumindest bis in den Abend hinein. Laut dem Meteorologen gibt es den Tag über "eine trockene Phase mit zeitweiligem Sonnenschein und Temperaturen bis 16 Grad." Am Nachmittag werden aber die Wolken dichter und spätestens in der Nacht auf Dienstag kommt der Regen mit leichten Schauern zurück.

Starker Wind und Regen bis zur Wochenmitte - Ab Samstag wärmer mit ergiebigem Regen

Am Dienstag rollt dann ein mächtiges Tief vom Nordmeer auf uns zu. Für uns bedeutet das Folgendes, meint der "Wetterochs": "Dieses Tief bringt uns am Dienstag und Mittwoch einen überwiegend stark bewölkten bis bedeckten Himmel mit zeitweiligen und meist nur leichten Regenfällen. Maximal werden 13 Grad erreicht." Dabei herrscht ein böiger Wind aus Südwesten, der erst am Mittwoch nachlässt.

Bis zum Ende der Arbeitswoche sagt Wetterexperte Stefan Ochs dann Entspannung voraus. Am Freitag komme sogar ein Zwischenhoch zu uns, erläutert der Wetterochs. Das Ergebnis ist relativ trockenes Wetter mit Temperaturen um die 14 Grad Celsius. Das aber nur tagsüber, denn in der Nacht fällt das Quecksilber auf bis zu vier Grad. In ungünstigen Lagen ist sogar Bodenfrost möglich.

Das verlängerte Wochenende startet dann vergleichsweise warm - aber auch ordentlich nass. "Am Samstag erreichen uns die Ausläufer eines über Skandinavien nach Osten ziehenden Sturmtiefs. Sie bringen einerseits Wind, Wolken und Regen, andererseits aber auch mildere Luft mit einem Temperaturanstieg auf 18 Grad", so Stefan Ochs. Und auch in der Nacht soll es nicht mehr ganz so knackig kalt werden.