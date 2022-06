Im Einzugsgebiet der Regnitz stehen laut dem Wetter-Experten Stefan "Wetterochs" Ochs durchwachsene Tage bevor. Es bleibt bis zum Wochenende großteils regnerisch und bewölkt, dann soll es auflockern.

Bis einschließlich Freitag (10. Juni) fließen gemäßigte Atlantikluftmassen zu uns. Am Dienstag (7. Juni) regnet es am Morgen zeitweise leicht. Anschließend ist es wechselnd bewölkt, mit vereinzelten Schauern. Mittwoch (8. Juni) scheint in der ersten Tageshälfte zeitweise die Sonne, bevor nachmittags Wolkenfelder mit schauerartigen Regenfällen aufziehen.

Nicht gerade sommerlich: durchwachsene Juni-Woche im vollen Gange

Diesen Donnerstag (9. Juni) ist mit zahlreichen Schauern und auch kurzen Gewittern bei maximal 20 Grad zu rechnen, ansonsten liegen die Tageshöchsttemperaturen bei 22 Grad. In den Nächten kühlt es auf 12 Grad ab. Am Freitag (10. Juni) klingen die Schauer ab und die Sonne solle "praktisch ungestört scheinen", so der Wetterochs. Der vorherrschende Westwind weht nur schwach und die Tageshöchstwerte liegen bei 23 Grad.

Am kommenden Wochenende baut sich dann der "berühmte Keil des Azorenhochs", wie der Wetterochs es formuliert, bei uns auf. "Dadurch bleibt es sicher niederschlagsfrei." Bei Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 24 bis 28 Grad. Der Wetterochs spricht sogar von 26 bis 29 Grad. "Das kommende Wochenende ist damit ideal für Aktivitäten im Freien wie Grillen, Baden oder Wandern", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Am Samstag (11. Juni) und Sonntag (12. Juni) sind im Südwesten wieder 30 Grad und mehr möglich, teilt Jung wetter.net mit.