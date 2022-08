Abgesehen von der Nacht von Freitag auf Samstag - da soll es gewittern - ist die aktuelle Woche durchweg sommerlich heiß. "Punktuell sind am Untermain selbst 39 Grad nicht ausgeschlossen", so die Wetterexperten vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Dabei wird vor allem am Donnerstag ein Höhepunkt der Hitzewelle erwartet, mit absoluten Topwerten in Richtung Donau.

Der Allzeit-Hitzerekord des Freistaats, den die Stadt Kitzingen am 5. Juli 2015 mit 40.3 Grad aufgestellt hat, wird aber wohl kaum geknackt. "Doch stellenweise könnten an einigen Stationen Rekordtemperaturen auf den August bezogen eintreten", heißt es vom DWD. So liege der bisherige Höchstwert im August für die Station im unterfränkischen Kahl am Main bei 39.3 Grad.

Abkühlung am Wochenende erwartet – mit Gewittern am Freitag

"Ob es dann an der Front zu einer nennenswerten Gewittertätigkeit kommen wird, ist schwer zu sagen", meint der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs mit Hinweis auf die anhaltende Trockenheit zu Wochenmitte und -ausklang. Vor allem die Natur hat weiterhin unter den hohen Temperaturen zu leiden. "Wenn man mit dem Fahrrad herumfährt und sich so umsieht, fallen in Wald und Flur doch schon einige Pflanzen mit Trockenschäden auf", gibt der Experte zu bedenken. Der "Wetterochs" rät Gartenbesitzern deshalb, bis zum Hitze-Donnerstag Bäume und Sträucher im Auge zu behalten und ordentlich zu wässern.

Ab Freitagnachmittag (5. August 2022) überquert uns laut Stefan Ochs aber dann von Nordwesten her eine Kaltfront. Trotzdem sind bei zeitweiligem Sonnenschein noch Temperaturen bis 35 Grad möglich.

In der Nacht zum Samstag (6. August 2022) überquert uns von Norden her ein Wolkenband mit einzelnen Regenfällen, bei denen es auch mal blitzen und donnern kann. Der in Böen frischen Nordwind dürfte durch Absinkvorgänge im Lee der Mittelgebirge die Niederschlagstätigkeit dämpfen. Die Wettermodelle kommen auf Regenmengen von 0 bis 10 mm. "Zugleich steigt der Luftdruck kräftig an", erläutert Stefan Ochs. "Auch wenn das eigentlich nicht so regenverdächtig aussieht, zeigen doch einige Wettermodelle kräftige gewittrige Niederschläge."

Badewetter am Wochenende: "sonnig und niederschlagsfrei"

Bis spätestens Samstagmittag dürfte sich die Lage aber deutlich beruhigen. Bis dahin zeigen sich laut Stefan Ochs noch Wolkenfelder, bevor es sich dann deutlich aufheitert. Das bedeutet: Auch am Wochenende dürfen wir uns über viel Sonnenschein freuen: Samstag und Sonntag (7. August 2022) sollen trocken und warm bleiben. Dabei ist es jedoch deutlich kühler als unter der Woche und das Quecksilber dürfte bis Montag nicht mehr über die 30 Grad steigen. Stefan Ochs bestätigt: "Mit Tageshöchsttemperaturen von 24 Grad fällt die Abkühlung beim UKMO-Modell am deutlichsten aus, während GFS mit 28-29 Grad am höchsten liegt."

In der nächsten Woche beherrscht dann ein mächtiges Hoch ganz Mittel- und Westeuropa. Häufig scheint die Sonne. Die Höchsttemperaturen klettern von 29 Grad am Montag auf 32 Grad am Mittwoch und in der zweiten Wochenhälfte könnte es dann auch wieder sehr heiß werden mit mehr als 35 Grad. Ab Mittwoch sind einzelne Wärmegewitter zumindest nicht mehr ganz ausgeschlossen. Ansonsten bleibt es niederschlagsfrei.

Am stärksten kühlt es in der Nacht zum Sonntag ab, mit Mindestwerten nahe 12 Grad. Danach werden die Nächte wieder wärmer, mit Tiefstwerten von rund 15 Grad in der nächsten Woche.

Kein dauerhafter Regen in Sicht: "Prognosen für August sind düster"

Es ist und bleibt insgesamt trocken. Zu trocken. Nicht nur in Franken, sondern in ganz Deutschland. Meteorologe Dominik Jung spricht von "düsteren Prognosen": "Was wir bräuchten, wäre Landregen, ergiebig und lange anhaltend, am besten über Wochen schön verteilt. Doch die neusten Prognosen sind düster. Da kommt bis Monatsmitte kaum etwas vom Himmel. Die erste Augusthälfte ist geprägt von einer schweren Dürre. Weiterhin blockiert ein stabiles Hoch auf dem Atlantik sämtliche Regentiefs", erklärt er am Montag (1. August 2022).

Laut Jung waren der Juni und der Juli 2 bis 3 Grad zu warm. Der August soll ähnlich aussehen: "Wir erleben einen sehr warmen Sommer, um nicht zu sagen einen Hitzesommer. Die kommenden Tage werden besonders heiß werden. Dienstag bis Donnerstag, vielleicht sogar bis Freitag wird es brütend heiß", so Jung weiter.

Die globale Erderwärmung mache sich im Sommer mehr und mehr bemerkbar. Immer öfter werden wir Spitzentemperaturen um die 40 Grad erleben. Ähnliche Temperaturen habe es nach Jung schon in den 80er gegeben, "aber gerade ein einziges Mal". Jetzt werden derartige Ausreißer immer häufiger. Doch noch brisanter, als die Hitze selbst, ist die anhaltende Trockenheit.

