Nach wochenlang anhaltender Hitze scheint sich der Sommer nun langsam dem Ende zu nähern: Laut der aktuellen Prognose wird das Wetter in Franken schon ab Mitte der Woche ziemlich ungemütlich. Das liegt vor allem an zwei Luftmassen, die über uns aufeinanderprallen, erklärt der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) schickt schon vorab Warnungen vor Dauerregen, die viele fränkische Regionen betreffen.

Von Portugal aus erreicht Franken schon am Dienstag (13. September 2022) feuchtwarme Luft aus dem Mittelmeerraum, die nach Norden zieht. Gleichzeitig strömen kühle Luftmassen von Südschweden her über die Nordsee herunter nach Deutschland.

Wetter in Franken: Luftmassen-Kollision bringt Regen und Gewitter

Konkret bedeutet das: "Diese beiden unterschiedlichen Luftmassen prallen bei uns direkt aufeinander und es bildet sich am Dienstag eine Luftmassengrenze, an der sich die Wettervorgänge immer mehr intensivieren", erklärt der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs in seiner neuesten Vorhersage.

Im Laufe des Dienstags verdichtet sich daher die Wolkendecke, durch die die Sonne aber gelegentlich scheint. Auch vereinzelte Regenschauer sind möglich. Mit 22 Grad und schwachem Wind bleibt es weiterhin spätsommerlich warm.

Das ändert sich aber in der Nacht auf Mittwoch: Der "Wetterochs" warnt vor Regenschauern und Gewittern, die auch noch tagsüber auftreten können. Örtlich könne es sogar zu Überflutungen kommen, allerdings fallen die Niederschlagsmengen lokal sehr unterschiedlich aus. In Bamberg sinken die Temperaturen auf 18 Grad, dazu weht ein teils sogar stürmischer Wind.

Der DWD warnt für den gesamten Mittwoch sogar vor Dauerregen, was der Warnstufe 2 von 4 entspricht. Folgende fränkische Städte und Landkreise sind betroffen:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Würzburg

Das gewittrige Wetter hält auch noch in der Nacht zum Donnerstag und bis in den darauffolgenden Nachmittag an. Erst danach kann sich die kühle, trockene Luft durchsetzen und die Wetterlage beruhigt sich – zumindest vorübergehend, prognostiziert Stefan Ochs. Die Temperaturen reichen von frischen 17 Grad in Bamberg bis zu 20 Grad in Windsbach.

"Von Freitag bis nächsten Montag ist es für die Jahreszeit sehr ungemütlich", meldet der "Wetterochs". Zudem treibt ein starker Westwind viele Regenschauer über Franken. Am Sonntag wird es mit maximal 12 Grad noch einmal kühler, nachts sinkt das Thermometer sogar auf 6 Grad.

