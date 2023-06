Der Start in die neue Woche beginnt für einige Teile Frankens ungemütlich und stürmisch: Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt seit gestern Nachmittag vor starken Gewittern - und auch am Dienstag soll es noch blitzen und donnern.

Daher gilt für alle, die heute noch draußen unterwegs sind, besonders Acht zu geben. Örtlich kann es laut dem Wetterdienst zu Blitzeinschlägen kommen. "Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr", betont der DWD. Vereinzelt können aber auch Äste durch starken Regen oder Wind heruntergerissen und sogar Bäume während des Unwetters entwurzelt werden.

DWD meldet starke Gewitter in Franken und warnt vor Schäden

Auch Beschädigungen an Dächern sind während des Gewitters möglich. Daher sollte man besonders auf herabstürzende Äste und Dachziegeln achten. Während des Platzregens sind zudem kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Selbstkühlende Sommerdecke für heiße Tage bei Amazon ansehen

Derzeit gelten die Warnungen vor starken Gewittern für folgende Städte und Landkreise (Warnstufe 2):

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Bad Kissingen

Kreis Miltenberg

Kreis Main-Spessart

Kreis Haßberge

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Coburg

Für Dienstag prognostizieren die Wetterexperten für den Freistaat weit verbreitete Hitze mit Temperaturen bis zu 34 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ziehen den Voraussagen zufolge von Südwesten her starke Schauer und Gewitter auf. Am Mittwoch erwartet der DWD in weiten Teilen Bayerns heftigen Regen und Gewitter bei Höchstwerten von 28 bis 32 Grad. Auch am Donnerstag dürften sich nach Einschätzung der Meteorologen Hitze und Gewitter abwechseln.

Mit den hohen Temperaturen der kommenden Tage drohen auch in Wohnungen Hitzestaus. Um die Hitze gar nicht erst hereinzulassen, könne man vor allem in den kühleren Nachtstunden und am frühen Morgen ausgiebig lüften, rät die Verbraucherzentrale Bayern. Hilfreich sei zudem, Jalousien, Vorhänge oder Rollläden tagsüber herunterzulassen, um die Hitze auszusperren.

Vorsicht bei Hitze: So kann sie Tieren schwer schaden

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen warnt, dass die Hitze auch für Tiere gefährlich werden kann - zum Beispiel für Hühner. Temperaturen ab 25 Grad würden das Wohlbefinden und die Produktivität der Tiere beeinträchtigen, erklärt die Behörde - vor allem in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit. Hühnerställe sollte man daher möglichst im Schatten aufstellen, sie gut durchlüften und ihre Fenster bei Hitze von innen abdunkeln, wie das LGL empfiehlt.

Mehr zum aktuellen Wetter in Franken: Woche startet mit Tropenhitze und Gewittern - kommt dann die kalte Dusche?

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Cevin Dettlaff/dpa