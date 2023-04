Obwohl die ersten Blumen bereits sprießen und sich die Bäume langsam grün färben, bleibt es auch in der neuen Woche zu kalt für einen frühlingshaften April. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Montag (17. April 2023) sogar gewittern - und das soll nicht das einzige Unwetter der Woche bleiben.

Obwohl sich das Tief auf den Wetterkarten aufgelöst hat, bleibt die Luft heute und am Dienstag weiterhin feucht und kühl. Aus der teils dicken Wolkendecke regnet es vor allem am Montag, einzig der Nordwesten Frankens bleibe trocken. Mit 12 Grad ist es noch immer recht frisch. Am Montagnachmittag und -abend sind laut DWD vereinzelt auch Gewitter möglich.

Kaltlufttropfen bestimmt das Wetter in Franken

Von Nordosten her überquert Franken dann am Mittwoch und Donnerstag ein Kaltluftgebiet, das aus Finnland heranzieht. Dieser sogenannte Kaltlufttropfen hat zur Folge, dass die Höchsttemperaturen auf 11 Grad absinken, erklärt der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs in seiner neuesten Prognose. Aus dem vorher nur schwachen Wind werden frische Böen, es bleibt bewölkt und verregnet.

Da sich der Kaltlufttropfen am Freitag über England verlagert, bringen südliche Winde endlich wärmere Luft. Das Thermometer klettert am Freitag zunächst auf 17 Grad und am Samstag noch ein Stück weiter auf 22 Grad. Doch der Frühlingsbesuch ist nur von kurzer Dauer: Schon am Samstagabend könnten erneute Schauer und Gewitter das Wochenende vermiesen.

"Anschließend wird dieser Kaltlufttropfen wahrscheinlich von einem arktischen Kaltluftausbruch eingefangen und kommt am Sonntag sozusagen mit Verstärkung wieder zu uns zurück", lautet die ernüchternde Vorhersage des "Wetterochs". Auch nachts bleibt es vorerst noch knackig kalt mit gerade einmal 4 Grad. In "ungünstigen Lagen" kann dadurch zudem Bodenfrost entstehen.

