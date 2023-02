Wetter in Franken wird erst frühlingshaft und wechselt dann drastisch: Wie Stefan Ochs, der "Wetterochs" berichtet, bestimmen bis Mittwoch sehr milde Luftmassen unser Wetter.

Ganz so sonnig wie am Vortag dürfte es am Dienstag (21. Februar 2023) in Oberfranken nicht werden, weil von Norddeutschland einige tiefe Wolkenfelder "hereinschwappen". Mittelfranken dagegen hat gute Chancen auf ungestörten Sonnenschein. In der teilweise nebligen Nacht zum Mittwoch (22. Februar 2023) kühlt es auf Temperaturen nahe 0 Grad ab.

Ab Donnerstag kommt Kaltfront nach Franken - der Überblick zum Wetter

Am Mittwoch ziehen lockere mittelhohe Wolkenfelder durch, die die Sonne zeitweise verdecken. Beim deutschen ICON-Wettermodell sind diese Wolken deutlich dichter und bringen auch geringen Regen. "Unklar ist aber, wie ICON auf diese Idee kommt, denn es sind überhaupt keine verursachenden Strukturen zu erkennen", kommentierte der Wetterochs. An beiden Tagen liegen die Höchsttemperaturen bei 12 Grad. Der sehr schwache Wind drehe am Mittwoch von West auf Südost.

Am Donnerstag (23. Februar 2023) und Freitag (24. Februar 2023) soll eine Kaltfront Franken belagern. Der Himmel soll zuziehen - es werde bewölkt, mit einzelnen Regenfällen. Maximal werden 10 bis 13 Grad erreicht. Es wehen nur schwache Winde aus wechselnden Richtungen.

Am Samstag (25. Februar 2023) ziehe die Front nach Süden ab und von Norden strömt skandinavische Kaltluft zu uns. Es werde wechselnd bewölkt, mit Schneeschauern bei maximal 4 Grad. Der Nordwestwind frischt in Böen stark auf.

Ausblick auf nächste Woche: Es soll Minusgrade geben

Für Sonntag (26. Februar 2023) und nächsten Montag (27. Februar 2023) wird kaltes Wetter erwartet, mit Höchsttemperaturen von 3 Grad. Unter Hochdruckeinfluss dürfte es aber nicht unfreundlich sein - die Sonne scheint längere Zeit vom tiefblauen Himmel und Niederschläge sollten auch nicht fallen. Nachts kann es bis auf -5 Grad abkühlen. Im weiteren Verlauf der nächsten Woche wird es wahrscheinlich wieder deutlich wärmer.

Nach den Ensemble-Berechnungen sei die kleine Kälteperiode mit Höhepunkt am Sonntag und Montag ziemlich wahrscheinlich (zu 70 Prozent), aber noch nicht ganz sicher. Auch der Wetterbericht für Deutschland bestätigt das. Höhere Temperaturen Mitte nächster Woche zeigen dagegen alle Wettermodell-Läufe.

"Ich habe mitbekommen, dass es Gerüchte über eine bevorstehende "massive Kältewelle" im März gibt", berichtet der Wetterochs. Der März als meteorologisch erster Frühlingsmonat werde aber ganz sicher "nichts auf die Beine stellen, wovor man sich fürchten müsste". Die Sonne stünde für eine extreme Kälte schon viel zu hoch.

Extreme Kälte im März: Ist das wahrscheinlich?

So wurde in Bamberg oder Nürnberg im März "noch nie eine Temperatur unter -20 Grad verzeichnet und nach dem 23. März hat es noch nie einen Tag mit Dauerfrost (Höchsttemperatur unter 0 Grad) gegeben", erklärte Ochs. "Nervig kann eine Kälteperiode im März natürlich schon sein, weil man eigentlich auf Frühling eingestellt ist". Probleme werde es dadurch keine geben.