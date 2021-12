Franken-Wetter: Schnee ist für das Wochenende und die nächste Woche eher nicht zu erwarten

In der letzten Zeit war die Landschaft Frankens hier und da immer mal wieder weiß. Aufgrund wärmerer Luft müssen wir darauf aber erst einmal wieder warten.

Wetter in Franken bringt wärmere Luft und eine trübe Woche

In der Nacht zum Samstag zieht ein Tief über den Mittelgebirgsraum Richtung Osten. Die zeitweiligen Niederschläge äußern sich in niedrigen Lagen als Regen. Die Frostgrenze liegt laut Ochs im Norden etwas niedriger als im Süden (Bamberg 450 m, Roth 550 m). Der schwache Wind dreht langsam von Südost über Süd auf West.

Am Samstag ist es den Großteil des Tages trocken, nachdem die Niederschläge abgeklungen sind. Es bleibt aber stark bewölkt. Im Regnitztal liegen die Temperaturen bei bis +3, auf den Jurahöhen bis +1 Grad. Der schwache Wind weht aus West. Am Sonntag kann die Bewölkung anfangs noch auflockern, ansonsten ist es bedeckt und eine Warmfront wird uns gelegentlichen Regen bringen. Die Temperaturen steigen auf +2 bis +3 Grad, und zwar auch in den Höhenlagen. Der schwache Wind weht aus Süd bis Südwest.

Auch am Montag und Dienstag gibt es kaum eine Chance auf Sonne: Es ist überwiegend bedeckt und trüb. Gelegentlich regnet es. Die Temperaturen erreichen +6 Grad am Tag und +3 in der Nacht. "In höheren Lagen sind die Temperaturen kaum niedriger und auf dem Schnee bildet sich wegen der feuchten Luft Tau. Bei der Taubildung wird Kondensationswärme frei, die das Schmelzen der Schneedecke zusätzlich beschleunigt", teilt der Wetterochs mit. Im weiteren Verlauf der herrscht überwiegend Hochdruckeinfluss und weiterhin kommt feuchtmilde Atlantikluft zu uns.

Wird es weiße Weihnachten geben?

An Weihnachten sieht es laut dem Wetterexperten nach einer Hochdruck-Wetterlage mit einer geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit aus. Vorwiegend wird es also neblig-trüb oder sonnig sein.

Schwacher Ostwind und Temperaturen von -4 bis +2 Grad werden erwartet. "Eine weiße Weihnacht ist bei dieser Konstellation schon noch möglich, weil es auch in einem Hoch mal ein bisschen schneien kann. Nach einer dicken Schneedecke sieht das allerdings nicht aus."