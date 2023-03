Nach den vielen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Gewittern und Sturm soll es auch das restliche Wochenende über kalt und verschneit in Franken bleiben. Doch zu Beginn der neuen Woche sieht es auf einmal ganz anders aus: Kündigt sich da etwa schon der Frühling an?

Eine graue Wolkendecke und vereinzelte Schneeschauer bestimmten bereits die Wetterlage am Samstag (11. März 2023). In der klaren Nacht auf Sonntag kühlt es auf -3 Grad ab, wo noch eine dünne Schneedecke liegen geblieben ist, sollen die Temperaturen sogar bis auf -8 Grad absinken, sagt der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs voraus. Das ist zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz der Fall.

Wetter in Franken: Aprilwetter bestimmt den Sonntag

Nachts überquert Franken zudem eine Warmfront: Doch anders als ihr Name vermuten lässt, bringt diese zunächst ab Sonntagmittag trübes Wetter und Niederschlag in Form von Schnee und Regen mit sich. Die Temperaturen steigen nur auf knackige 5 Grad, dazu weht ein schwacher Wind. Auch der DWD sagt einen überwiegen grauen Sonntag und vorzeitiges Aprilwetter voraus: Die Meteorologen des Wetterdienstes gehen aber im Südwesten von Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad und im Nordosten von 4 bis 10 Grad aus.

Frühlingshaft warm wird es dann ab Montag: Die Warmluftzufuhr verstärkt sich nochmals, die Sonne scheint und es werden für den Nachmittag bis zu 16 Grad erwartet, heißt es in der neuesten Prognose des "Wetterochs". Niederschläge bleiben größtenteils aus. DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn rechnet für den Südwesten sogar mit "außerordentlich milden" 20 Grad. "Winterwetter ist also erstmal kein Thema."

Doch so bleibt es nicht lange: Schon am Montagabend überquert Franken eine intensive Kaltfront mit erneuten Gewittern und Sturmböen. Die Temperaturen fallen dadurch am Dienstag und Mittwoch auf 9 bis 4 Grad. Außerdem soll es nicht nur regnen, sondern auch erneut schneien. Und danach? "Die weitere Entwicklung ist noch offen", heißt es beim "Wetterochs".

th/dpa