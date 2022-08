Die kommende Woche wird heiß in Franken - und in ganz Deutschland! Gerade zur Wochenmitte hin könnte wieder extreme Hitze auf uns zukommen, mit Temperaturen von bis zu 37 Grad in Franken. Andernorts in Deutschland könnte sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden.

Bereits zum Wochenbeginn erreichen uns fließend warme und feuchte Luftmassen, die von den Azoren stammen. Das berichtet der fränkische Wetterexperte Stefan "Wetterochs" Ochs. Schon in der Nacht zum Dienstag zogen die ersten Gewitter über Franken auf - mit entsprechenden Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Während die Temperaturen schon am Dienstag auf bis zu 30 Grad klettern, wird es in den folgenden Tagen noch heißer. Am Mittwoch (03. August 2022) können 34 Grad und am Donnerstag (04. August 2022) sogar 37 Grad in Franken erreicht werden. Regen fällt nicht.

Extreme Hitze am Donnerstag möglich: Das große Schwitzen beginnt schon ab heute

"Das große Schwitzen geht ab heute weiter", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung am Dienstag, der für Donnerstag sogar stellenweise Höchstwerte bis zu 40 Grad in Deutschland erwartet. Der Donnerstag werde deutschlandweit extrem heiß. Da bleibe womöglich auch den restlichen August so, der damit nicht nur sehr heiß, sondern auch viel zu trocken ausfällt - mit unschönen Folgen. "Schon jetzt sieht die Natur aus wie im Herbst. Die Bäume sind welk und werfen die Blätter ab, die Wiesen total braun oder gar verbrannt" so Wetterexperte Jung.

In der Nacht zum Freitag (05. August 2022) überquert uns eine Kaltfront. Gleichzeitig schiebt ein Azorenhoch einen Keil zu uns vor, weshalb noch nicht ganz klar ist, ob wir am Freitag nur mit starken Winden oder auch mit Schauern und Gewittern rechnen müssen. Das nächste Wochenende soll laut Prognose sonnig und niederschlagsfrei werden. Die Temperaturen erreichen wieder um die 28 Grad.

"Die Gewitter der vergangenen Tage haben die Abflüsse vieler fränkischer Flüsse und Bäche deutlich ansteigen lassen", ergänzt der Wetterochs. "Das ist aber nur scheinbar ein gutes Zeichen. Selbst an den Orten mit den größten Niederschlagsmengen hätten die Böden das Wasser noch aufnehmen können, ohne danach gesättigt zu sein. Dieser markante Pegelanstieg deutet also darauf hin, dass das Regenwasser nur schwer in die ausgetrockneten Böden eindringen konnte und zum großen Teil oberflächlich abgeflossen ist", schließt Ochs ab.

Kein dauerhafter Regen in Sicht: "Prognosen für August sind düster", so Dominik Jung

Es ist und bleibt insgesamt trocken. Zu trocken. Nicht nur in Franken, sondern in ganz Deutschland. Meteorologe Dominik Jung spricht von "düsteren Prognosen": "Was wir bräuchten, wäre Landregen, ergiebig und lange anhaltend, am besten über Wochen schön verteilt. Doch die neusten Prognosen sind düster. Da kommt bis Monatsmitte kaum etwas vom Himmel. Die erste Augusthälfte ist geprägt von einer schweren Dürre. Weiterhin blockiert ein stabiles Hoch auf dem Atlantik sämtliche Regentiefs", erklärt er ebenfalls am Montag (01. August 2022).

Selbstkühlende Sommerdecke für heiße Tage bei Amazon ansehen

Laut Jung waren der Juni und der Juli 2 bis 3 Grad zu warm. Der August soll ähnlich aussehen: "Wir erleben einen sehr warmen Sommer, um nicht zu sagen einen Hitzesommer. Die kommenden Tage werden besonders heiß werden. Dienstag bis Donnerstag, vielleicht sogar bis Freitag wird es brütend heiß", so Jung weiter. Die globale Erderwärmung mache sich im Sommer mehr und mehr bemerkbar. Immer öfter werden wir Spitzentemperaturen um die 40 Grad erleben. Ähnliche Temperaturen habe es nach Jung schon in den 80er gegeben, "aber gerade ein einziges Mal". Jetzt werden derartige Ausreißer immer häufiger. Doch noch brisanter, als die Hitze selbst, ist die anhaltende Trockenheit.

Lesetipp: Bußgeld bis zu 50.000 Euro: Das solltet ihr aktuell beim Gießen beachten