Der Advent begann vielerorts in Deutschland eisig, auch in Franken kühlte es bis auf -2 Grad ab. Nach einem nebligen Morgen fallen laut Wetterexperte Stefan Ochs aber keine weiteren Niederschläge am Sonntag. Die Temperaturen steigen auf bis zu 6 Grad, berichtet der "Wetterochs".

Wie geht es kommende Woche weiter? "Am frühen Montagmorgen kann es bei Temperaturen knapp über 0 Grad etwas regnen - in der Fränkischen Schweiz auch schneien", meldet Ochs. Tagsüber werde es am Montag bewölkt durch mittelhohe und hohe Wolken. Niederschläge seien nicht zu erwarten. Wieder solle die Tageshöchsttemperatur bei bis 6 Grad liegen.

So wird das Wetter kommende Woche in Franken

In der Nacht zum Dienstag kommen leichte bis mäßige Niederschläge auf, die erst in der Nacht zum Mittwoch wieder abklingen. In der Fränkischen Schweiz fällt anfangs teils Regen, teils Schnee und ab Dienstagabend dann nur noch Schnee und es kann sich laut dem fränkischen Wetter-Fachmann auch eine dünne Schneedecke bilden. Im übrigen Franken fällt aber ausschließlich Regen. Die Temperaturen bewegen sich dabei bei +5 Grad am Dienstagnachmittag im Regnitztal und 0 Grad am Dienstagabend in der Fränkischen Schweiz.

Für den Rest der Woche bis einschließlich Freitag sieht es laut Ochs ziemlich trüb aus. Ob es noch nennenswerte Niederschläge geben wird, sei noch unklar. Bei den Temperaturen gibt es kaum Verädnerungen, das heißt am Tag bis zu 6 Grad, nachts Abkühlung bis nahe 0 Grad. Dabei wehen sehr schwache Ostwinde.