Am Sonntag (10. Oktober 2021) ist es sonnig, aber nicht mehr so wolkenlos wie am Samstag.

Die Höchsttemperatur liegt mit 14 Grad noch ein Grad niedriger. Andererseits ist der Ostwind morgen deutlich schwächer, was die gefühlte Temperatur anhebt, wie Stefan Ochs mitteilt.

Wetter in Franken: So wird die kommende Woche

Von Montag bis Mittwoch liegen wir ein einer feuchtkühlen Nordwestströmung. Es ist überwiegend stark bewölkt, bis bedeckt und gelegentlich fällt Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 Grad.

Am Donnerstag und Freitag bleibt es niederschlagsfrei. Die wolkenreiche Luft bleibt uns aber erhalten, so dass die Sonne kaum zu sehen sein wird. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 12 Grad.

In den Nächten zum Sonntag und zum Montag treten leichte Nachtfröste auf. Danach verhindern die Wolken einen Rückgang der Temperaturen unter den Gefrierpunkt.

