Am Montag (01. August 2022) erreichen uns fließend warme und feuchte Luftmassen, die von den Azoren stammen. Das berichtet der Meteorologe Stefan "Wetterochs" Ochs. Weiterhin ist es wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen. Wo es am Montag nur geringfügig tröpfeln kann, drohen in der Nacht zum Dienstag (02. August 2022) und am Dienstag selbst Schauer und Gewitter in Franken.

Am Montag liegen die Temperaturen noch um die 28 Grad, am Dienstag schon bei 30 Grad, am Mittwoch (03. August 2022) bei 34 Grad und am Donnerstag (04. August 2022) sollen hochsommerliche 37 Grad erreicht werden. Regen fällt nicht.

37 Grad am Donnerstag: Danach folgt eine Kaltfront

In der Nacht zum Freitag (05. August 2022) überquert Franken eine Kaltfront. Gleichzeitig schiebt ein Azorenhoch einen Keil zu uns vor, weshalb noch nicht ganz klar ist, ob wir am Freitag nur mit starken Winden oder auch mit Schauern und Gewittern rechnen müssen.

Das nächste Wochenende soll laut Prognose sonnig und niederschlagsfrei werden. Die Temperaturen erreichen wieder um die 28 Grad.

"Die Gewitter der vergangenen Tage haben die Abflüsse vieler fränkischer Flüsse und Bäche deutlich ansteigen lassen", ergänzt der Wetterochs. "Das ist aber nur scheinbar ein gutes Zeichen. Selbst an den Orten mit den größten Niederschlagsmengen hätten die Böden das Wasser noch aufnehmen können, ohne danach gesättigt zu sein. Dieser markante Pegelanstieg deutet also darauf hin, dass das Regenwasser nur schwer in die ausgetrockneten Böden eindringen konnte und zum großen Teil oberflächlich abgeflossen ist", schließt er ab.