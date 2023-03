Nach einem durchwachsenen Wochenende, an dem sich Sonnenschein und Regen in Franken ständig abgewechselt haben, zeigt sich das Wetter auch in der neuen Woche ziemlich variantenreich. Doch die Prognose hört sich für Ende März wenig frühlingshaft an: Es werden schon wieder Gewitter und Schnee gemeldet.

Am Montag (27. März 2023) strömt zunächst Kaltluft nach Franken: "Weil der Temperaturrückgang in höheren Luftschichten nicht so gut ausgeprägt ist, sind die auftretenden Schauer nicht besonders stark", meldet der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs. Das bedeutet: In tieferen Lagen kann es Schneeregen geben, in höheren Regionen sogar Schnee. Dazwischen heitert das Wetter aber immer wieder auf und die Sonne kommt für längere Phasen heraus. Im Regnitztal wird es maximal 6 Grad "warm", auf den Jurahöhen ist es mit 4 Grad noch ein wenig kälter.

Wetter in Franken: Auf Sonnenschein folgt Schneeregen

Am Dienstag soll es schon etwas freundlicher werden: Weitere Niederschläge bleiben zunächst aus und der Wind lässt nach, ist in Böen aber weiterhin stark. Ab und zu blitzt auch die Sonne durch die Wolkendecke. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Am Mittwoch sieht die Wetterlage allerdings wieder ungemütlicher aus: Anders als ihr Name vermuten lässt, bringt eine Warmfront dicke Wolkenfelder und erneute Niederschläge in Form von Schneeregen und Regen, sagt der "Wetterochs" in seiner neuesten Prognose voraus. Zumindest steigen die Temperaturen aber im Laufe des Tages von 2 auf 11 Grad an.

Kräftige Südwestwinde bringen am Donnerstag und Freitag milde Luftmassen nach Franken. Dadurch bleibt die Wetterlage abwechslungsreich mit Regen, vereinzelten Gewittern und dazwischen Sonnenschein. Mit 15 Grad wird es noch ein Stück wärmer als zu Beginn der Woche.

Und wie geht es am Wochenende weiter? Der Wind dreht von Süd auf Nord, die Luftmassen kühlen somit ab. Für höhere Regionen hat dies erneuten Schneefall und einen Temperatursturz auf 10 bis 5 Grad zur Folge. Auch Anfang April bleibt es nachts noch leicht frostig und mit bis zu -4 Grad ordentlich kalt.

