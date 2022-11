Vielerorts war es der wärmste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hierzulande. Unter anderem an den Stationen in Roth oder Nürnberg wurden in den vergangenen Wochen Spitzenwerte erreicht. Laut dem Wetterexperten Stefan Ochs ist nun aber Schluss damit - der November wird absoluter Durchschnitt, prognostiziert der "Wetterochs".

So ganz gibt die Sonne aber nicht auf in dieser Woche. Am Mittwoch und Donnerstag kämpft sie sich Stefan Ochs zufolge noch einige Male durch die Wolkendecke. Außer an einigen Stellen in Oberfranken bleibt es auch erstmal trocken, wobei es aber im Vergleich zu den letzten Oktobertagen deutlich kühler wird. Mehr als 14 Grad Celsius darf man da nicht mehr erwarten, wie es der "Wetterochs" bestätigt.

Der Herbst kommt - Kältefront bringt Durchschnitts-Wetter

Der Freitag kündigt sich dann nass an. In der ganzen Region würde es zeitweilig zu Regenfällen kommen, so Stefan Ochs. Verantwortlich dafür ist ein Tief über der Nordsee. Aber: "Nachmittags lockert die Wolkendecke dann zögerlich auf", so der Meteorologe.

Unter Einfluss eines Hochs tröpfelt es am Samstag etwas und es ist überwiegend trüb, auch wenn die Sonne noch das ein oder andere Mal versucht, die Oberhand zu gewinnen. Am Sonntag wird es aber noch einmal spannend, meint der "Wetterochs": "Es ist noch offen, ob sich ab Sonntag atlantische Tiefausläufer mit Wolkenfeldern und gelegentlichem Regen bemerkbar machen werden oder ob der Hochdruckeinfluss überwiegen wird, mit niederschlagsfreiem und teils nebligem, teils heiterem Wetter."

Wie gesagt, in dieser Woche müssen wir uns von der spätsommerlichen Wärme verabschieden. Laut Stefan Ochs liegen die Tageshöchsttemperaturen bei nur 11 bis 14 Grad. Wenn es dunkel wird, muss man sich sogar richtig warm anziehen: "In den Nächten kühlt es bis nahe 0 Grad ab. Nennenswerten Frost bis -3 Grad dürfte es aber nur in ungünstigen Lagen in Bodennähe geben."