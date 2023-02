Wetter in Franken wird erst frühlingshaft und wechselt dann drastisch: Wie der Wetterochs berichtet, bestimmen von Montag bis Mittwoch sehr milde Luftmassen unser Wetter. Dabei überwiege aber nun der Hochdruckeinfluss.

Es ist demnach wechselnd wolkig "mit längeren Aufheiterungen" und es bleibe niederschlagsfrei. "Am Montag gibt es noch starke Windböen. Anschließend wehen nur noch schwache Winde. Die Windrichtung ändert sich am Mittwoch von West auf Südost", erklärt der Experte.

Ab Donnerstag kommt Kaltfront nach Franken - der Überblick zum Wetter

Weil die Sonne schon wieder höher stehe, blieben die Tageshöchsttemperaturen "trotz des nachlassenden Windes auf dem hohen Niveau von 13 Grad". Nachts werde es aber wieder frischer und in der Nacht zum Mittwoch könne in ungünstigen Lagen sogar geringer Bodenfrost auftreten.

Auch die Bildung von Bodennebelfeldern ist dann möglich. Am Donnerstag erreiche Franken eine schwache Kaltfront mit gelegentlichem Regen bei Temperaturen nahe 10 Grad, so der Wetterochs.

Für Freitag und das Wochenende gebe es widersprüchliche Aussagen des führenden ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). Dies sei "immer ein Anzeichen für eine große Unsicherheit bei der Wettervorhersage", weshalb derzeit noch keine Prognosen gestellt werden könnten. Es gelte also, abzuwarten, so der Wetterochs.