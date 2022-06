Am Mittwoch (15. Juni) scheint die Sonne ungestört. Niederschläge sollen laut Wetterochs nicht fallen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 Grad auf den Jurahöhen und 31 Grad im Regnitztal. Der schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.

Am Donnerstag (16. Juni) ist es heiter bis wolkig. Wahrscheinlich bleibt es allgemein trocken. Falls es doch mal einen Schauer oder ein kurzes Gewitter geben sollte, dann am ehesten am Vormittag in der Fränkischen Schweiz. Maximal werden 29 Grad erreicht. Der Nordwestwind frischt am Nachmittag vorübergehend auf, mit einzelnen starken Böen der Stärke Beaufort 6.

"Horror-Rechnung": Ende nächster Woche zwischen 35 und 40 Grad?

Am Freitag (17. Juni) liegt in tiefen Luftschichten ein kräftiges Hoch mit seinem Zentrum genau bei uns. Daher bleibt es garantiert niederschlagsfrei. Ganz ungestört scheint die Sonne aber trotzdem nicht, weil mit nördlichen Höhenwinden dünne Wolkenfelder "hereintrudeln". Maximal können 27 Grad erreicht werden. Der sehr schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.

Am Samstag (18. Juni) und Sonntag (19. Juni) bestimmt sehr heiße Luft unser Wetter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen an beiden Tagen zwischen 34 und 38 Grad. Am Samstag bleibt es trocken. Am Sonntagnachmittag (20. Juni) könnten dann aber Gewitter aufziehen und eine Abkühlung einleiten. Das hängt aber davon ab, ob kühlere Atlantikluft von Sonntag auf Montag (21. Juni) zu uns vorstoßen oder uns verfehlen und in Richtung Spanien abbiegen wird.

Der aktuelle Hauptlauf des ECMWF-Wettermodells liefert da so eine "Horror-Rechnung ab", wie der Wetter-Experte es formuliert, bei der die Höchsttemperaturen ab Samstag bis Ende nächster Woche bei 35 bis 40 Grad liegen. Angesichts der bereits jetzt großen Trockenheit in Wald und Flur wäre das eine Katastrophe. Bei diesen Temperaturen solltest du die Sonnencreme nicht vergessen! Welche die Beste ist, haben wir für euch herausgefunden.

Tief über Madeira: verantwortlich für die hohen Temperaturen

Ausgelöst wird die Hitzewelle von einem Tief an einer ungewöhnlichen Stelle, nämlich über Madeira. Es lenkt Sahara-Luft nach Norden über Spanien nach Frankreich und schließlich in etwas entschärfter Form auch zu uns. Am heftigsten wird es den Südwesten Frankreichs treffen, mit Höchsttemperaturen von 45 Grad am Samstag. Bei einer ähnlichen Wetterlage wurde am 28. Juni 2019 in Gallargues-le-Montueux mit 45,9 Grad der aktuelle französische Rekord aufgestellt.

Insgesamt scheint es seit einigen Jahren gehäuft Wetterlagen zu geben, bei denen im Frühling und im Frühsommer ausgelöst durch weit nach Süden vorstoßende Kaltluft im Gegenzug Saharaluft weit nach Norden transportiert wird. "Daher hatten wir es ja auch so oft mit Saharastaub zu tun", erklärt der Wetterochs.