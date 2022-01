Wetter in Franken am Wochenende: In der Nacht von Freitag auf Samstag (8. Januar 2022) lassen die Niederschläge vorübergehend nach, bevor uns am Samstagmorgen ein kleines Tief mit seinem Schneefallgebiet überquert.

Es bringt voraussichtlich drei bis sieben Zentimeter Neuschnee - am meisten in der Fränkischen Schweiz. Dies berichtet der "Wetterochs" Stefan Ochs.

Wetter in Franken: Weiterhin Schnee erwartet

Weiterhin liegt die Frostgrenze bei 350 Metern, aber da der Schnee konzentriert in kurzer Zeit kommt, dürfte er auch in tiefen Lagen liegen bleiben.

Tagsüber ist es am Samstag wolkig bis heiter und niederschlagsfrei. Maximal werden zwischen -1 Grad auf den Jurahöhen und +2 Grad im Regnitztal erreicht.

In der Nacht zum Sonntag überquert uns ein kräftiges Frontensystem. Die Niederschläge fallen westlich von Regnitz und Rednitz eher als Regen, ansonsten eher als Schnee. Die Temperaturentwicklung ist noch etwas unsicher. Eventuell bleibt es in der Fränkischen Schweiz kalt genug und die Schneedecke wächst von 10 auf 30 Zentimeter.

Die Niederschläge klingen am Sonntagvormittag wieder ab und der Westwind lässt langsam nach. Die Wolkendecke lockert aber kaum auf. Tagsüber Bis +4 Grad im Regnitztal und +1 Grad auf den Jurahöhen.

Einige Wettermodelle erwarten für die Nacht zum Montag noch ein Schneefallgebiet und der Schnee könnte dann auch in tiefen Lagen liegen bleiben.