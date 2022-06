Das Wetter in Franken bleibt wechselhaft: Am Sonntag (12. Juni 2022) breiten sich laut dem Wetterochs unterhalb einer Inversion in rund 2500 m Höhe zeitweise flache Quellwolken aus. Insgesamt sollte die Sonne in 60 Prozent der Zeit scheinen, so die Prognose.

Es bleibe weiterhin trocken und werde am Sonntag werde es sogar noch ein bisschen wärmer - mit Höchsttemperaturen von 28-29 Grad. Der schwache Westwind frische tagsüber in Böen gelegentlich auf.

Franken-Wetter wird kommende Woche erst kühl - doch Wochenend-Prognose gibt Hoffnung

In der Nacht zum Montag überquere Franken dann von Nordwesten her eine Kaltfront. Die Wettermodelle zeigen hierbei laut Wetterochs inzwischen alle die Bildung von Gewittern. Weil die Front in höheren Schichten recht deutlich ausgeprägt sei, solle es kräftige Hebungsvorgänge geben. Fraglich sei, ob das "die gewitterfeindlichen Faktoren wie Tageszeit und relativ geringe Luftfeuchtigkeit tatsächlich wird ausgleichen können".

Von Montag bis Freitag bleibe es dann wieder niederschlagsfrei. Zeigen sich am Montag noch ein paar flache Quellwolken, dürfte es anschließend meist gering bewölkt oder sogar ganz wolkenlos sein, heißt es in der Prognose. Die Höchsttemperaturen klettern von 23 Grad am Montag auf 28 Grad ab Mittwoch. Anfangs wehen demnach in Böen starke Nordwestwinde, ab Dienstag dann nur noch schwache Winde aus wechselnden Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag (14. Juni 2022) kühle es bis auf 7 Grad ab. Ansonsten liegen die nächtlichen Tiefsttemperaturen bei 12 Grad. Am nächsten Wochenende könne Franken wahrscheinlich heiße Luft aus Spanien erreichen und die Temperaturen auf deutlich über 30 Grad hochjagen. Das dürfte aber laut Wetterochs wieder nur ein "kurzes Intermezzo" sein.