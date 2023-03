Mild, sonnig und beinahe sommerlich warm soll die neue Woche beginnen. Doch wer sich nun schon auf den Frühling einstellt, wird bitter enttäuscht: Nach nur einem schönen Märztag soll sich die Wetterlage nämlich komplett wenden. Eine "intensive Kaltfront" vermiest die restliche Woche.

Der Montag (13. März 2023) startet zunächst bewölkt und mit einzelnen Regenschauern. Nachmittags soll die Wolkendecke aber aufreißen und die Sonne herauskommen. Die lässt die Temperaturen in Franken dann auch auf bis zu 18 Grad klettern, sagt der fränkische Meteorologe Stefan Ochs voraus. Das sieht Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) ganz ähnlich und rechnet für den Südwesten sogar mit "außerordentlich milden" 20 Grad. "Winterwetter ist also erstmal kein Thema." Trotzdem kann es in höheren Lagen stürmisch werden und auch in tiefer gelegenen Regionen müsse mit starken Böen gerechnet werden.

Wetter in Franken: Nach der Wärme kommt der Winter zurück

Doch so schön bleibt es nicht lange: Schon am Montagabend überquert Franken eine Kaltfront mit erneuten Gewittern. Die Temperaturen fallen dadurch am Dienstag und Mittwoch auf 9 bis 4 Grad. Außerdem soll es nicht nur regnen, sondern auch erneut schneien. Zunächst hatten die Wettermodelle Sturmböen gemeldet. "Bei der zu erwartenden Windentwicklung nehmen die Wettermodelle nun aber alles zurück und behaupten das Gegenteil" erklärt der "Wetterochs" in seiner neuesten Prognose. Statt Böen soll es nun Starkregen geben. Aber: "Angesichts der heftigen Oberwinde von 100 km/h in 2000 Metern würde ich mich darauf nicht verlassen wollen", gibt Stefan Ochs zu bedenken.

Schon am Dienstagnachmittag erreicht uns die nächste Kaltfront mit starkem Regen und diesmal auch einzelnen Sturmböen. Dazu wird es mit 10 Grad deutlich kühler als noch zu Beginn der Woche. Abends sollen die Temperaturen sogar auf 0 Grad abstürzen, vereinzelt sind Schneeschauer möglich.

Auch der DWD geht von einer Winterrückkehr aus: Stürmische Böen schieben kühlere Luft ins Land. Winterliche Gewitter können Graupel bringen. In den Bergen ist wieder Schneefall möglich. "Im Südwesten werden zum Vortag teilweise zehn Grad tiefere Höchstwerte prognostiziert", erklärte Meteorologe Lars Kirchhübel. "Derartige Wetterschwankungen sind eigentlich für den April typisch."

Eine "Achterbahnfahrt vom Frühsommer in den Spätwinter" betitelt der DWD die aktuelle Wetterlage. "Über dem Nordatlantik tummeln sich zahlreiche Tiefs, die nur warten, endlich Richtung Europa vorzudringen", erläutert Kirchhübel. Laut Stefan Ochs ähnelt sie dem typischen abwechslungsreichen Aprilwetter mit einer Mischung aus Schnee, Regen und Graupelschauern bei Höchstwerten von 5 Grad.

Und auch bei der Prognose ab Donnerstag sind sich die Experten einig: Das Frühlingswetter kommt zurück, bleibe aber vorerst "unspektakulär". Die Sonne blitzt immer wieder durch die Wolkendecke, das Thermometer klettert auf 15 Grad. Der DWD deutet sogar vorsichtig den "Frühsommer" an.

th/dpa