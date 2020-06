Zunehmend sommerlich: So wird es am Sonntag und zum Wochenstart

Gute Nachrichten vom "Wetterochs": Der fränkische Wetterexperte prophezeit zunehmend sommerliches Wetter in Franken. Start ist bereits am heutigen Sonntag (21. Juni 2020)

Laut Stefan Ochs ist es am heutigen Sonntag heiter bis wolkig. Die Schauerneigung ist nur gering, meist bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad. Der Nordwestwind ist in Böen gelegentlich frisch.

Temperaturen steigen von Tag zu Tag

Am Montag (22. Juni 2020) überquert uns laut Ochs von Nordwesten her eine schwache Kaltfront mit lockeren Wolkenfeldern. Einzelne Regenschauer sind möglich. Zeitweise scheint auch die Sonne. Maximal werden 24 bis 25 Grad erreicht. Der schwache Wind weht aus Nordwest.

Von Dienstag bis Freitag herrscht Hochdruckeinfluss. Es ist heiter bis wolkig. Vereinzelte Wärmegewitter sind nicht ganz ausgeschlossen, meist sollte es aber trocken bleiben. Die Tageshöchsttemperaturen klettern von 26 Grad am Dienstag auf 30 Grad am Freitag. Der schwache Wind weht vorwiegend aus Nordost bis Ost.

Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen zunächst bei 11 Grad. Sie steigen Mitte nächster Woche auf 14 Grad. Das am Dienstag über Polen gelegene Gebiet mit höhenkalter Luft (Kaltlufttropfen) wandert bis Donnerstag südwärts nach Ungarn. Ein nennenswerter Einfluss auf unser Wetter ist damit nicht mehr wahrscheinlich.

Die "Wetterochs"-Vorhersage deckt sich mit der des Deutschen Wetterdienstes (DWD), der ebenfalls steigende Temperaturen in Franken ankündigt. Unter anderen könnte es dem DWD zufolge bereits am Montag in Unterfranken bis zu 27 Grad warm werden. Ende der Woche wird eine extreme Hitzewelle in Deutschland erwartet: Bis zu 40 Grad sind dabei möglich.