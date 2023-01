Eine bitterkalte Nacht in Franken hatte der Wetterexperte Stefan Ochs bereits für Samstag auf Sonntag (29. Januar 2023) vorausgesagt - und auch in den nächsten Tagen soll es eisig bleiben: "Die Wettermodelle erwarten eine komplette Auflösung der Hochnebeldecke", erklärt der "Wetterochs" aus Herzogenaurach.

Dem stimmt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) zu: Er sagt für Bayern bis Sonntagvormittag verbreitet leichten bis mäßigen, in ungünstigen Lagen zum Teil strengen Frost voraus. Dabei sei vor allem in Südbayern und der Oberpfalz vereinzelt mit Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif zu rechnen.

Wetter in Franken: Auf Kälte folgt Sonnenschein

Am Sonntag (29. Januar 2023) scheint Ochs zufolge häufig die Sonne und es bleibt niederschlagsfrei. Wer einen Ausflug oder eine Wanderung unternehmen will, sollte sich aber trotzdem gut einpacken. Die Höchsttemperaturen in Franken betragen maximal plus 1 Grad im Regnitztal.

Die Nacht zum Montag beginnt klar und windschwach. Wie der "Wetterochs" vorhersagt, sinken die Temperaturen vorübergehend auf minus 5 Grad. In der zweiten Nachthälfte ziehen Wolken auf, frische Windböen aus dem Südwesten kommen auf und die Temperaturen steigen auf 0 Grad. Niederschläge fallen aber noch nicht.

Die weiteren Aussichten: Die Wettervorschau von Stefan Ochs für Franken in den kommenden Tagen:

Am Montag (30. Januar 2023) überquert uns laut Wetterochs tagsüber der Ausläufer eines Sturmtiefs mit Kern über Finnland. Das zugehörige Schneefallgebiet ist ziemlich unergiebig. Maximal kommen auf den Jurahöhen 5 Zentimeter Neuschnee zusammen. In tieferen Lagen steigen die Temperaturen recht rasch auf plus 1 bis plus 2 Grad, sodass fraglich sei, ob dort überhaupt Schnee liegen bleiben wird. Der Westwind ist in Böen stark bis stürmisch.

Am Dienstag (31. Januar) und Mittwoch (1. Februar 2023) herrscht weiterhin windiges Westwetter (stürmische Böen), wobei die Temperaturen langsam von plus 2 auf plus 4 Grad ansteigen. Immer wieder fällt Regen oder Schneeregen, in höheren Lagen auch Schnee.

Am Donnerstag (2. Februar 2023) komme kältere Meeresluft nach Franken. Die Schauer gehen bis in tiefe Lagen in Schnee über und die Frostgrenze sinkt auf 400 Meter. Der Nordwestwind ist in Böen stark.

Die weitere Entwicklung ab Freitag (3. Februar) sei noch unsicher. Die eingeflossene Kaltluft könnte unter Hochdruckeinfluss geraten oder aber unter anhaltendem Tiefdruckeinfluss wieder von milderer Luft verdrängt werden.

