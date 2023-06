Der Wetter-Experte Stefan Ochs, auch genannt "Wetterochs", gibt einen Ausblick auf die nächsten Tage. Erst droht Regen und Gewitter, dann soll es ruhiger zugehen.

Am Donnerstag (29. Juni) ist es tagsüber heiter bis wolkig und trocken. Die Höchsttemperatur beträgt 28 Grad. Am Abend nimmt von Westen her die Bewölkung zu. Die Wettermodelle erwarten dann etwas Regen bzw. leichte Regenschauer. Gewitter kommen dabei nicht vor, obwohl die Labilität dafür eigentlich ausreichend wäre. Abends ziehen Wolken auf und ein starker Wind weht von Nord-West.

Der Freitag wird ungemütlich - teilweise Gewitter möglich

Am Freitag (30. Juni) überquert uns eine Kaltfront langsam von Westen her mit einer breiten Schauer- und Gewitterzone. Vor allem am frühen Nachmittag besteht auch die Gefahr von Unwettern durch lokal große Regenmengen. Schöner wäre, der Regen käme überall gleichmäßig verteilt herunter. Aber leider findet man auf den Niederschlags-Prognosekarten "zu wenig" und "zu viel" nahe beieinander. Abhängig von der schwer abzuschätzender Sonnenscheindauer werden maximal 20 bis 26 Grad erreicht. Der Wind weht anfangs schwach aus Süd und ab Mittag frisch mit starken Böen aus West.

Von Samstag (1. Juli) bis Montag (3. Juli) liegen wir am Südrand eines nordeuropäischen Tiefdrucksystems in einer gut ausgeprägten Westströmung. D.h. in dem Zeitraum weht ein zeitweise mäßiger und in Böen auch starker Westwind. Dabei ist es wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen. Am Samstag fällt von 17 Uhr bis Mitternacht gelegentlich Regen (Summe 2 mm), ansonsten sollte es überwiegend trocken bleiben (vielleicht mal irgendwo ein Schauer). Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 24 Grad.

Frisch ist die kommende Nacht zum Donnerstag mit Temperaturen bis 7 Grad. Ansonsten liegen die nächtlichen Tiefsttemperaturen bei 13 Grad.

Bayern-Wetter: Wie ist die Lage im übrigen Freistaat?

Die Franken-Prognose deckt sich mit der für ganz Bayern: Die Nacht auf Samstag bleibt regnerisch und zum Teil von Gewittern geprägt. Der Regen zieht laut eines weiteren Wetter-Experten am Samstag allmählich nach Südosten ab. Am Himmel zeigen sich aber weiter wohl mehr Wolken als Sonne. Die Höchsttemperaturen dürften am Samstag zwischen 19 und 25 Grad betragen.

Überwiegend wolkig dürfte sich auch der Sonntag zeigen. Es soll jedoch auch Phasen mit Sonne geben. An den Alpen und im Vorland hält der Tag demnach zeitweise noch Regen bereit. Es weht voraussichtlich ein mäßiger bis frischer Wind.