Das Wetter ist wieder warm in Franken. Wie erhofft, lässt der Sommer sich noch einmal blicken. Das sagt der Wetter-Experte Stefan Ochs voraus. Die Hochdruckwetterlage hält im Einzugsgebiet der Regnitz noch bis einschließlich Montag (11. September 2023) an.

"Dabei handelt es sich um eine stabile sogenannte Omega-Wetterlage, bei der der Strömungsverlauf den Buchstaben Omega formt", erklärt der sogenannte "Wetterochs". Demnach befindet sich im Norden ein großes Hoch und im Südwesten (Spanien) und Südosten (Griechenland) befindet sich jeweils ein Tief.

Wetter in Franken: Omega-Wetterlage vorherrschend

Bis einschließlich Montag soll es nicht regnen und der Himmel bleibt wolkenlos bis mindestens Samstag (9. September 2023). Bis Sonntag (10. September 2023) werden Höchsttemperaturen von 28 Grad erreicht, am Sonntag soll dann die 30-Grad-Marke geknackt werden. Wenn Wind weht, ist es ein leichter Wind aus Osten.

Die nächtlichen Tiefsttemperaturen sind in Franken, dem "Wetterochs" zufolge, ziemlich unterschiedlich - je nachdem, wie sehr sich lokal bodennah kühlere Luft ansammeln kann. Daher kommen wir auf Temperaturminima von 13 Grad in Gräfenberg (Kreis Forchheim) und nur auf 7 Grad in Senken auf dem Land, wie etwa in Nürnberg-Netzstall.

Mitte nächster Woche überquert Franken dann eine atlantische Kaltfront mit Schauern und Gewittern. "Ganz so warm ist es anschließend nicht mehr, aber durch ein nachrückendes neues Hoch könnte es rasch wieder sonnig werden", erklärt der "Wetterochs".