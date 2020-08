Wetter in Franken - erst heiß, dann kommt die Kaltfront: Der Freitag bleibt in Franken überwiegend heiter und trocken und es kann gelegentlich wolkig werden. Die Tageshöchsttemperatur beträgt am Freitag sogar bis 37 Grad.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und dem Wetterexperten Stefan Ochs kann es diesen Freitag aufgrund heißer subtropischer Luft aus Südwesten, deren Zentrum am Freitagmittag genau bei uns in Franken liegt, zu Höchsttemperaturen von bis zu schwülen 30 bis 37 Grad kommen. In der Nacht zum Samstag ziehen allmählich mehr Wolken und in Unterfranken eventuell etwas Regen auf.

Wetter ändert sich: Abkühlung ab Samstag?

Am Samstag überquert uns dann eine Kaltfront eines Irland-Tiefs. Dabei wird es wechselnd bis stark bewölkt und es kommt auch zu einzelnen Regenfällen und Schauern. Laut dem Deutschen Wetterdienst herrscht bei Gewittern die Gefahr von schweren Sturmböen. Je nach Sonnenscheindauer können 23 bis 27 Grad erreicht werden.