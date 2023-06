Drei relativ identische Tage - und der Sonntag als sommerlicher Höhepunkt der Woche vor der große Schwüle: So lässt sich die Wettervorhersage für die drei kommenden Tage in Franken zusammenfassen.

Wie Wetterexperte Stefan "Wetterochs" Ochs aus Herzogenaurach angekündigt, bilden sich von Donnerstag (15. Juni 2023) bis Samstag (17. Juni 2023) tagsüber weiterhin Quellwolken. Dies führe dazu, dass die Sonne nur "in der Hälfte der astronomisch möglichen Zeit" scheint.

Wettervorhersage: Schauer und Gewitter "bevorzugt in der Fränkischen Schweiz"

"Bevorzugt in der Fränkischen Schweiz" könne es in dem Zeitraum aber auch zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen, prognostiziert Ochs. Die Höchsttemperaturen liegen zunächst bei 24 Grad und klettern dann am Samstag auf 26 Grad; der Wind ist tagsüber in Böen frisch bis stark.

Tritt die "Wetterochs"-Vorhersage ein, wird Sonntag, 18. Juni 2023, der schönste Tag der Woche. "Es ist heiter und niederschlagsfrei mit einer Höchsttemperatur von 29 Grad", erkärt Ochs. Der schwache Wind wehe am Sonntag aus Nordwest.

Am Montag (19. Juni 2023) stelle sich die Wetterlage komplett um. Franken gerate in eine "schwüle und feuchte Südwestströmung". Es sei wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen, gelegentlich regne es. Abhängig von der Sonnenscheindauer werden maximal 26 bis 30 Grad erreicht.

Schwülwarmes Wetter führt zu "intensiven Regenfällen und Gewittern"

Auch von Dienstag bis Freitag bleibt es in der nächsten Woche schwülwarm, wobei mit intensiven Regenfällen und Gewittern zu rechnen ist. "Hier deutet sich ein Ende der Trockenheit in ganz Deutschland an", meint der "Wetterochs".

Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen zunächst bei neun Grad, in der nächsten Woche dann bei 15 Grad.

