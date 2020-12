Schneeflöckchen, Weißröckchen - kommst du überhaupt geschneit? Wo am Dienstag (22. Dezember 2020) und am Mittwoch (23. Dezember 2020) teilweise Regen fällt, da machen Wettexperten tatsächlich Hoffnung auf weiße Weihnachten.

Bevor allerdings Schnee fällt, müssen wir uns am Mittwoch (23. Dezember 2020) erst auf Gewitter, Sturmböen und Temperaturen von 12 Grad einstellen. Schuld daran sind laut "Wetterochs" Stefan Ochs feuchtmilde Luftströme, die von den Azoren kommen.

Schnee an Weihnachten: Vorhersage für Franken

Am Donnerstag (24. Dezember 2020) wird es mit 8 Grad schon etwas kühler. Die richtige Kaltfront folgt dann in der Nacht auf Freitag (25. Dezember 2020): Aus anfänglichem Regen an Heiligabend wird Schnee zum ersten Feiertag in Teilen Frankens. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 0 Grad, so der "Wetterochs".

Da die Böden allerdings noch recht warm sind, wird der Schnee nicht lange liegen bleiben. Dennoch ist auch am Samstag (26. Dezember 2020) mit Schnee zu rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst dürfen sich vor allem die Alpen über dauerhaften Schneefall an den Weihnachtsfeiertagen freuen.

In der neuen Wochen müssen wir uns dann allerdings auf nasskaltes, windiges Schneeregen-Wetter einstellen. Das milde Wetter im Dezember ist keine Überraschung: Meteorologen warnen, dass die Wintersaison 2020/21 ein "Rekord-Winter" werden könnte.