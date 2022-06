Wetter in Franken : Mittwoch und Donnerstag sonnig und trocken

: Mittwoch und Donnerstag sonnig und trocken Wetterexperte warnt: ab Freitag heftige Gewitter möglich

möglich Auch kleinräumige Überschwemmungen können auftreten

Der Juni startet sommerlich in Franken: Nicht nur am Mittwoch (1. Juni) erwartet uns sonniges, trockenes Wetter mit Höchsttemperaturen von 24 Grad - auch am Donnerstag soll es weiter so schön bleiben. Davon zumindest geht die Prognose von Wetterexperte Stefan Ochs aus.

Für das Wochenende zeichnet Ochs allerdings schon wieder ein anderes Bild. Von Freitag bis Sonntag sollen schwülwarme Luftmassen wettermäßig für Turbulenzen sorgen. Wo genau es zu Gewittern und wo zu Aufheiterungen kommt, ist laut Stefan Ochs momentan noch nicht vorherzusagen. Doch muss lokal mit "heftigen Gewittergüssen" und sogar "kleinräumigen Überschwemmungen" gerechnet werden. Auch einzelne Sturmböen sind möglich.

Wetter am Wochenende: Heftige Gewitter, aber auch Temperaturen bis 30 Grad

Tagsüber klettert das Thermometer je nach Sonnenscheindauer auf satte 25 bis 30 Grad. In der Nacht liegen die Tiefsttemperaturen bei 8, zum Wochenende hin bei 14 Grad.

Auch auf die nächste Woche hat Stefan Ochs schon einen Blick geworfen: "Durchschnittswetter" für die Jahreszeit erwarte uns dann. "Mal scheint die Sonne, mal gibt es einen Schauer oder ein Gewitter", so Ochs, bei Höchsttemperaturen von etwa 24 Grad.

