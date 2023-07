Am Dienstag, 11. Juli 2023, geht es für Franken mit Hitze weiter. Wie der Wetter-Experte Stefan Ochs - genannt "Wetter-Ochs" schreibt, bleibt es tagsüber sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 35 Grad. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für ganz Bayern 32 bis gebietsweise 37 Grad.

Doch in den Abendstunden drohen ab 22 Uhr vom Westen her in Franken Gewitterzonen. Laut Wetter-Ochs ist das Potenzial groß. Allerdings bleibt bei der Vorhersage laut dem Experten auch eine "Unsicherheit."

Unsicherheit beim Gewitterrisiko

Ganz einig sind sich die unterschiedlichen Wettermodelle für den Dienstag nicht. Während die einen nur relativ schwache Gewitter sehen, muss bei anderen mit Unwettern gerechnet werden. Der DWD spricht von einem geringen Gewitterrisiko.

Auf der Vorderseite von Tief Ronson gelangt demnach am Dienstag heiße und labil geschichtete Subtropikluft nach Bayern. Die Folge ist ein schwacher Südwestwind. Bei Gewittern sind in einigen Regionen Frankens dann auch schwere Sturmböen möglich, laut Wetter-Ochs.

Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt die Chance auf durchziehende, starke Gewitter bestehen. Vor allem aber im Süden Bayerns ist dem DWD-Bericht zufolge mit Unwettern durch schwere Sturm- und Orkanböen, Starkregen und Hagel zu rechnen.

Hitze-Tage legen in Franken eine Pause ein

Mit Blick auf den weiteren Verlauf der Woche meldet der Wetter-Ochs für Mittwoch und Donnerstag wechselnd wolkige Bedingungen, mit Zwischenaufheiterungen. Es bleibt trocken. Die große Hitze ist an beiden Tagen nicht zu erwarten. So bleiben die Temperaturen bei 29 und 26 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst geht in der Nacht zum Donnerstag für große Teile Bayerns von gewittriger Regen aus. Weiterhin sind örtliche Unwetter durch Starkregen sehr wahrscheinlich.

Die Hitze-Tage legen bis Freitag eine Pause ein in Franken. Danach wird es wieder deutlich wärmer. Stefan Ochs erklärt, dass dann wieder wärmere Luft zu uns geführt wird. Der Wind ist dann nur noch schwach und wir erreichen erneut die 30 Grad. Das kommende Wochenende, 15. und 16. Juli, lässt das Thermometer bereist auf bis zu 34 Grad klettern

Hitze-Nächte oder doch etwas Abkühlung?

Wer sich bei den derzeitigen Temperaturen in der Nacht überlegt, aus dem Kühlschrank eine Klimaanlage zu machen, der hofft auf natürliche Abkühlung. Und der DWD meldet für die Nacht zum Mittwoch südlich des Mains verbreitet durchziehende, starke Gewitter. Vor allem im Süden Bayerns können die Gradzahlen auf 21 bis 17 heruntergehen.

Die Nacht zum Donnerstag wird im Vergleich zu den vergangenen Tagen sogar eher frisch. 18 bis 11 Grad meldet der DWD. Zum Freitag hin kann es sogar nach aktuellem Schätzungen auf bis zu elf Grad abkühlen.

Beim Wetter-Ochs heißt es dazu: "Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen meist bei 15 Grad. Nur in den Kaltfront-Nächten zum Mittwoch und zum Sonntag kühlt es weniger stark ab (Minima nahe 20 Grad), weil Wind und Wolken die Bildung einer bodennahen Kaltluftschicht verhindern".

