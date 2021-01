Am Samstag (2. Januar 2021) soll das Wetter in Franken nicht besonders auffällig werden, prognostiziert der lokale Meteorologe Wetterochs aus Herzogenaurach.

Das ist die Vorhersage für Samstag: Es ist wechselnd bewölkt mit gelegentlichem Sonnenschein oder aber durchgehend bedeckt. Niederschläge fallen nicht. Maximal +1 bis +3 Grad. Der Nordostwind lebt ein bisschen auf (mäßige Böen Beaufort 4).

Meteorologe: Ab Sonntag Schneefälle in Franken möglich

Anderes sieht es am Sonntag (3. Januar 2021) aus. Hier zieht ein kleines Tief von den Ostalpen kommend über uns hinweg nach Nordwesten, so der Wetterochs. "Leider weichen die Ergebnisse der verschiedenen Wettermodelle dabei deutlich voneinander ab, und zwar sowohl was die Niederschlagsmengen, also auch was die Temperaturen angeht."

Deshalb gibt der Wetter-Experte für Sonntag zwei Prognosen ab:

Bei dem einen Extrem gibt es nur geringfügigen Schneeregen bei +2 Grad Beim anderen Extrem kommen wir auf 10 Zentimeter Neuschnee bei Temperaturen ganz nahe bei 0 Grad. Auch die Richtung des schwachen Windes ist noch unklar

In der aktuellen Großwetterlage seien Prognosen allerdings schwierig, so der Wetterochs. "Im Grunde kann man da schon froh sein, wenn zumindest für den jeweils nächsten Tag eine halbwegs zuverlässige Vorhersage möglich ist."