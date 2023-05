Eine Salzgrotte ist ein Ort für Ruhe und Entspannung. Die heilsame und wohltuende Wirkung von Salz ist seit vielen Jahrhunderten bekannt. Durch das Salzklima-Ambiente sollen Körper und Geist harmonisiert, tiefe Entspannung und Stressreduktion bewirkt werden: eine Wohltat insbesondere für die Atemwege. Auch das Immunsystem wird gestärkt und die Haut revitalisiert. Das Meeresmikroklima in Salzgrotten enthält nämlich wichtige Mineralien wie etwa Magnesium, Eisen, Zink und Kalzium. Gerade bei regelmäßigen Besuchen wird die Gesundheit somit rundum gestärkt.

Grundsätzlich ist ein Besuch für alle Altersgruppen geeignet. Besonders bei Allergien, allgemeinen Erschöpfungszuständen, Schlafstörungen und Hauterkrankungen soll das Natursalz den Heilungsprozess unterstützen.

Für einen Besuch in der Salzgrotte müsst ihr auch nicht viel vorbereiten: Meistens müsst ihr einen Termin vereinbaren - einige Salzgrotten haben aber auch allgemeine, besuchsoffene Zeiten -, und könnt dann entspannt in eurer Alltagskleidung kommen und euch eine Zeit lang dort ausruhen, meist auf einer Liege oder einem Stuhl. Manche Salzgrotten besitzen sogar Wasserbetten. Die meisten Sitzungen dauern zwischen 20 und 45 Minuten und es sind sowohl Gruppen- als auch Einzelsitzungen möglich.

Auch gut zu wissen: Viele Krankenkassen unterstützen sogar den Besuch von Salzgrotten und so wundert es nicht, dass es mittlerweile mehr als 400 solcher Wohlfühlorte in Deutschland gibt. Und wie schaut es in Franken aus? Wir haben 18 für euch ausfindig gemacht und im folgenden aufgelistet.

Bei dieser Salzgrotte handelt es sich um einen zertifizierten Natursalzraum. Höchste Qualität ist garantiert und ihr könnt auf Wellnessliegen, Wasserbettmatratzen oder direkt im Salz Platz nehmen und die Seele baumeln lassen.

Die 45-minütige Sitzung erfolgt auf sehr komfortablen Liegestühlen mit einer kuscheligen Decke bei angenehmer Raumtemperatur von circa 19 bis 22 Grad Celsius sowie entsprechend ausgewählter entspannender und beruhigender Musik, die zur vollkommenen Harmonie beiträgt.

Auch die Therme Bad Steben verfügt über eine Salzgrotte. Nach dem Besuch des Saunalandes oder der Wasserwelten kann hier also noch einmal tief durchgeatmet und salzhaltige Luft getankt werden.

Der Salzkristall Ein handgemalter Himmel mit tausend Sternen rundet den Wohlfühlflair dieser Salzgrotte ab. Ein Salzkasten für die kleinen Besucher und ein Salzladen für die Großen sind ebenfalls fester Bestandteil. Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10 Uhr bis 12 Uhr und 15 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 13 Uhr, Mittwoch und Sonntag geschlossen

Preise: Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren 10 Euro, Kinder 5 bis 15 Jahre 7 Euro, Kleinkinder bis 4 Jahre eintrittsfrei

Adresse: Rödentaler Str. 7, 96486 Lautertal/Unterlauter

Tel.: 09561/62612

www.der-salzkristall.de Mainleus: Praxis Dagmar Berthold-Klein Der Salz-Raum besteht eigentlich aus zwei Räumen: einem großen, der beinahe 40qm groß ist, und einem kleineren. Eine Besonderheit ist die etwas höhere Raumtemperatur, die mit 25 bis 27 Grad Celsius über der kühleren Norm liegt. Öffnungszeiten: Termine sind telefonisch zu vereinbaren

Preise: Einzelkarte Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren 15 Euro, Kinder von 11 bis 14 Jahren 6 Euro, Kinder von 0 bis 10 Jahren 4 Euro

Adresse: Bergleite 3, 95336 Mainleus

Tel.: 09229/6334

www.praxis-berthold-mainleus.de/salz-raum/

Marktrodach: Salzgrotte auf dem Bioferienhof Heil "Durchatmen, wohlfühlen und die Selbstheilungskräfte aktivieren" lautet das Motto dieser "Heil"-Salzgrotte. Für die kleinen Gäste stehen Spielsachen bereit. Öffnungszeiten: Telefonische Buchung gewünscht

Preise: Für 45 Minuten Einzelkarte Erwachsene 12 Euro, Kinder ab 4 bis 14 Jahre 6 Euro, Babys und Kleinkinder bis 4 Jahre 4 Euro

Adresse: Waldbuch 2, 96364 Marktrodach

Tel.: 09223/1482

www.biohof-heil.de/35.0.html Mitwitz: "Heil"-Salzgrotte Mitwitz In dieser Salzgrotte wird der Lauf des Tages durch verschiedene Lichtintensitäten simuliert, vom Sonnenaufgang bis zur sternenklaren Nacht. Der jüngste Besucher dieser Entspannungsoase war gerade einmal drei Wochen alt. Öffnungszeiten: Mo bis Sa geöffnet, Termine werden immer telefonisch vergeben

Preise: Erwachsene 13 Euro, Kinder ab 3 bis 14 Jahre 7 Euro, Babys und Kleinkinder bis 3 Jahre 3 Euro

Adresse: Evelyn Heil, Breitenseeweg 3, 96268 Mitwitz

Tel.: 09266/7929070

Salzgrotten in Mittelfranken

Erlangen:

Salzgrotte Elementz:

Mitten in Erlangen ein Klima genießen wie an einem Tag am Meer: Das wird möglich in den 45-minütigen Sitzungen in der Salzgrotte Elementz, umgeben von tonnenschweren uralten Salzbrocken aus dem Himalaya.

Öffnungszeiten: Mi 9.45 Uhr bis 20 Uhr, Mo, Di, Do, Fr 9.45 Uhr bis 18 Uhr, Sa 9.45 Uhr bis 14 Uhr, So und feiertags geschlossen

Preise: Einzelkarte Erwachsene 12 Euro, Kinder ab 6 bis 18 Jahre 10 Euro, Kinder bis 5 Jahre 6 Euro

Adresse: Gebbertstraße 62, 91052 Erlangen

Tel.: 09131/8291293

www.salzgrotte-er.de

Höchstadt an der Aisch:

Salzgrotte Franken:

Unterstrichen wird die besondere Atmosphäre dieser Salzgrotte durch leise Entspannungsmusik und hinterleuchtetes Salz. Eine Besonderheit ist der immer wechselnde Sternenhimmel der Salzgrottenbeleuchtung.

Öffnungszeiten: Di, Mi, Do, Fr 15 Uhr bis 18 Uhr, Mi, Fr 10 bis 12 Uhr, private Reservierungen auf Anfrage

Preise: Erwachsene 11 Euro, Kinder ab 5 Jahre 6,50 Euro, Kinder bis 4 Jahre eintrittsfrei

Adresse: Medbach Nr. 15, 91315 Höchstadt an der Aisch

Tel.: 09193/5074555

www.salzgrotte-franken.de

Nürnberg:

Die Salzrose:

Bei entspannenden Klängen kann hier in 45 Minuten langen Sitzungen tiefe Erholung gefunden werden. Natursalzprodukte wie Badesalze, Salzlampen oder Naturspeisesalze können ebenfalls in der Salzrose erworben werden.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag ab 11 Uhr bis 17.15 Uhr

Preise: auf Nachfrage

Adresse: Goethestr. 1, 90409 Nürnberg

Tel.: 0911/92700365

www.salzrose.de

Das Energie & Atem Zentrum

In der Salzlounge, die aus zwei Räumen, nämlich Salzarium und Salzaero besteht, kann man die Seele auf Relaxliegen mal so richtig baumeln lassen. Das Lichtspektrum der Salzsteine erzeugt eine ganz besondere Lichtstimmung. Die Salzlounge hat vom Bundesverband Natursalzwelten ein Zertifikat erhalten.

Öffnungszeiten: unbekannt

Preise: Salzarium Einzelsitzung 14,50 Euro, 10er Karte 120 Euro, Salzaero Einzelsitzung 25 Euro, 10er Karte 220 Euro

Adresse: Moritzbergstr. 42, 90482 Nürnberg,

Tel.: 0911/89294595

www.eazn.de

Treuchtlingen

Salzlounge Altmühltherme

In der Salzlounge der Altmühltherme ist es leicht, dem Alltag für eine Weile zu entfliehen. Lichtspiele und beruhigende Musik vertiefen die Entspannung.

Öffnungszeiten: Täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr zu jeder vollen Stunde

Preise: auf Anfrage

Adresse: Bürgermeister-Döbler-Allee 12, 91757 Treuchtlingen

Tel.: 09142/96020

www.altmuehltherme.de/Totes-Meer-Salzgrotte

Salzgrotten in Unterfranken

Bad Kissingen:

Meditrina Salzheilstollen

Der Meditrina-Salzheilstollen bietet seinen Besuchern sogar noch günstigere Bedingungen, als man sie am Meer oder in einem echten Salzstollen finden würde. Die Sitzungen in komfortablen Liegestühlen dauern 45 Minuten.

Öffnungszeiten: Di, Mi, Do, Fr, Sa 9.45 Uhr bis 16 Uhr, Mo, So geschlossen

Preise: Einzelkarte Erwachsene 12,50 Euro, Kinder unter 14 Jahren 7 Euro, Kinder unter 4 Jahren 4 Euro

Adresse: Marktplatz 13, 97688 Bad Kissingen

Tel.: 0971/7856977

www.meditrina-salzheilstollen.de

Solana Salzgrotte Bad Kissingen

Die Quelle der Gesundheit wieder zu entdecken, dazu lädt die Solana Salzgrotte in Bad Kissingen ein. Der Eingang in die Salzgrotte ist barrierefrei gestaltet und warme Decken auf den Liegestühlen sorgen für große Gemütlichkeit.

Öffnungszeiten: Täglich von 10.45 Uhr bis 17 Uhr, auch feiertags

Preise: Erwachsene Einzelkarte 10 Euro, Kinder von 4 bis 14 Jahren 7 Euro, Kinder bis 3 Jahre eintrittsfrei

Adresse: Prinzregentenstr. 15, 97688 Bad Kissingen

Tel.: 0971/918673

www.salzgrotte-badkissingen.de

Birkenfeld:

Salzgrotte am Brunnen Birkenfeld

Die Salzgrotte am Brunnen wurde aus Natursteinsalz gefertigt und durch Klangeffekte und spezielles Licht wird die Entspannung zusätzlich unterstützt. Für Kinder gibt es einen Spielbereich.

Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa nach Terminvereinbarung, So geschlossen

Preise: Einzelkarte Erwachsene und Jugendliche bis 16 Jahre 10 Euro, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7 Euro, Kinder unter 3 Jahren eintrittsfrei

Adresse: Brunnenstr. 12, 97834 Birkenfeld

Tel.: 09398/9937380

www.salzgrotte-birkenfeld.de

Eussenheim:

Fitnessoase Eussenheim

Die sogenannte "Kristallgrotte" bietet bis zu 13 Personen tiefe Entspannung in gemütlichen Nischen zum Träumen an. Die kleine "Höhlengrotte" ist als Spielbereich für Kinder gestaltet.

Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi, Do 9 Uhr bis 20.45 Uhr, Sa 13 Uhr bis 17.45 Uhr, So 9 Uhr bis 11.45 Uhr, feiertags geschlossen

Preise: Einzelkarte Erwachsene 9,50 Euro, Kinder von 8 bis 12 Jahren 6,50 Euro, Kinder von 4 bis 7 Jahren 3,50 Euro, Kinder bis 3 Jahre eintrittsfrei

Adresse: Gebrüder-Walther-Weg 15, 97776 Eußenheim

Tel.: 09353/6194

http://fitnessoase-eussenheim.de/startseite/salzgrotte.html

Würzburg:

Sale e Vita

Die Salzgrotte des Sale e Vita teilt sich in drei Ruheoasen auf. Der blaue Persien-Salzraum sticht besonders hervor durch seine einzigartige Gestaltung und Atmosphäre.

Öffnungszeiten: Oktober bis Mai Mi, Do, Fr 10 Uhr bis 18 Uhr, jeden 1. Sa u. So 13 Uhr bis 16.45 Uhr, Juni bis September Mi, Do, Fr 10 Uhr bis 16.45 Uhr

Preise: Einzelkarte Erwachsene 13 Euro, Kinder unter 15 Jahren 8 Euro

Adresse: Kolpingstraße 6, 97070 Würzburg

Tel.: 0931/26029382

www.sale-e-vita.de

Salzgrotte Sanderau

Ein funkelnder Sternenhimmel und über 250 Millionen Jahre altes Himalayasalz lassen die Besucher der Salzgrotte Sanderau tief durchatmen. Es werden außerdem regelmäßig Termine angeboten, bei denen der Besuch durch den Einsatz von Klangschalen und geführten Meditationen zu einem besonderen Erlebnis wird.

Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi 9 Uhr bis 15 Uhr, Do, Fr, Sa 13 Uhr bis 18 Uhr, So 10 Uhr bis 17 Uhr

Preise: Einzelkarte Erwachsene 11 Euro, Einzelkarte Kinder 3 bis 12 Jahre 5 Euro, Kinder unter 3 Jahren eintrittsfrei

Adresse: Virchowstraße 8, 97072 Würzburg

Tel.: 0931/80491030

www.salzgrotte-sanderau.de

